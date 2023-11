Go Guide представя: Cosmoteque New Year

След безброй събития на Земята, Go Guide се изстрелва далеч извън орбита на родната планета и те кани на една незабравима COSMOTEQUE-a. Новата година идва с партито, което ще преобрази „Чистилището“ и ще превърне всяка от залите му в отделни примери за връзката на човешкото съзнание с безкрайния космос. Празнуването започва в 20:00 часа на 31-ви декември и продължава чак до 06:00 на 1-ви януари, а адресът е ул. „Индустриална“ 7.

Shame party, хип-хоп, електро, диско, фънк, хаус и лайв изпълнения на open air сцената ще държат стъпките на посетителите в ритъм през цялата нощ. Залите, в които диджеите ще се редуват на пултовете, са преобразени тематично и в унисон с космическата тема на събитието. Очаква те пътуване, което ще те отведе до киберпънк космически град, утопична зелена реалност, покоите на Императора, Паралелна вселена и напълно Нова галактика – орбитата ти на движение ще е отвъд време-пространството.

COSMOTEQUE New Year by Go Guide стъпва на една от най-интересните нови локации в София – „Чистилището“. Разположена в индустриалната зона на столицата, с открит двор с обособени павилиони за стрийт фууд и закрита част, отделните помещения от която ще бъдат превърнати в отделни парти зали, мястото е перфектната локация, на която да се забавляваме в чест на настъпващата нова година.

Дворът пресъздава космически град в киберпънк стил, в който андроиди и хора са в постоянно съревнование за надмощие. В противовес на Киберграда, Зеленият свят пресъздава утопия, в която природата се развива необезпокоявана като носталгична градина на човешкото съзнание. В закритата част покоите на Императора подсказват величие, власт и блага, а общо трите зали на двата горни етажа отвеждат посетителите до нови паралелни вселени и галактики. Лазери, светлини и прожектори оформят атмосфера на пътуване през време-пространството. С множество пространства за снимки, феерия от светлини, всички ще посрещнем заедно Новата космическа година с изненада, която обещава да ни посипе със звезден прах. Вземи билет за COSMOTEQUE New Year и се приготви за вселенско отброяване на последните минути от 2023 г.

Актуална информация за събитието има във Facebook и Instagram.