Мария Бакалова става съпруга на президента Тръмп

Българската звезда в Холивуд Мария Бакалова ще влезе в ролята на Ивана Тръмп - бившата съпруга на милиардера Доналд Тръмп, станал впоследствие президент на САЩ. Бургазлийката е ангажирана за филма The Student, режисиран от иранския режисьор Али Абаси, съобщават Deadline и Variety.

В ролята на младия Доналд Тръмп влиза Себастиан Стан, когото зрителите познават като Бъки "Зимния войник" Барнс в комиксовите филми на Marvel Studios и от сериала Pam & Tommy, където изигра рок музиканта Томи Лий.

Стан не е единственото популярно лице, с което Бакалова ще работи във филма. Джеръми Стронг, изиграл Кендал Рой в сериала "Наследници" (Succession), също има роля. The Student ще разкаже за амбицията в един свят на корупция и измами. Описван е като история за ментор и неговото протеже. Във филма Dumb Money (2023 г.), който не е разпространяван официално у нас, Себастиан Стан влезе в ролята на родения в България предприемач Влад Тенев.

Сценарият на филма за Доналд Тръмп ще бъде написан от Гейбриъл Шърман, автор на книга за бившия шеф на Fox News Роджър Ейлс. Същата книга стана вдъхновение за сериала The Loudest Voice с Ръсел Кроу в главната роля.

Режисьорът на предстоящия филм - Али Абаси, придоби популярност с Holy Spider, избран за предложението на Дания за "Оскар" тази година. Разказът за журналист, разследващ сериен убиец в Иран, се състезаваше и за "Златна палма" в Кан, пише Webcafe. Абаси отвъд това е режисирал и два епизода на хитовия сериал на HBO "The Last of Us: Последните оцелели".