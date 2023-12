Go Guide преобразява "Чистилището" в космическа дискотека за Нова година – COSMOTEQUE New Year

Новогодишното парти на медията започва в 20:00 ч. на 31 декември и включва 8 тематично преобразени пространства, 17+ артисти, 5 DJ сцени, Open Air сцена, мултимедийно преживяване и специална кулминацията минути преди 00:00 ч.

След безброй неочаквани събития на Земята Go Guide излиза отвъд предела на нашата планета! Те организират поредното необикновено парти, което този път ще води към едно незабравимо космическо пътешествие. Вратите на COSMOTEQUE-ата отварят точно в 20:00 часа на 31 декември и няма да затворят поне до 06:00 на 1 януари. Локацията се намира на адрес „Индустриална“ 7, позната още по-добре като „Чистилището“.

Go Guide използват мотивацията, че настъпването на новата година символизира създаването на една нова вселена, ново начало, което ще се роди във взрив от емоции и забавления. Затова организаторите преобразяват „Чистилището“ в космическа дискотека – преживяване, в което звук, светлина, мултимедия и инсталации образуват вселена. Леснодостъпна от центъра на София, локацията е перфектна стартова площадка за най-смелото пътуване, което медията предприема. „Чистилището“ става зрелищна парти зона, състояща се от зали на закрито на трите етажа плюс клуб LaMaison през прехода между външната и вътрешната част на локацията до зимната градина, открития двор и сцена – мястото придобива нов облик, който може да се види само и единствено на 31 декември/1 януари. Билетът осигурява достъп до всички пространства, както и вход още от самото начало на събитието в 20:00 часа на 31 декември.

Събитието на Go Guide ще представи общо 8 тематично преобразени пространства, 17+ артисти, Open Air сцена, 5 DJ сцени – The Event Horizon, Emperor’s Chamber, Parallel Universe, The Green World, New Galaxy, както и мултимедийно преживяване със специална кулминация минути преди 00:00 часа. Посетителите ще се насладят на разнообразни зали, които с помощта на аранжори и стилисти са декорирани в стила музиката вътре, а също носят и космическия туист – сайбър графити, червени лазери, candy планети, аркадни игри и огледални пространства, кътове за снимки и chill зона.

В COSMOTEQUE-ата музиката ще царува в няколко стила – диско, фънк, соул, хаус, хип-хоп, електроника, като във всяка зала ще се сменят по няколко от най-ярките диджей имена на столицата. Освен космическата селекция на Marten, Ihou, Zimone, Toshka, Samm the Mann, Darzy, Feel, Rocky, Sokrat, Blathoven, Juliana Lima посетителите ще имат достъп и до плейлиста на Shame Party, който включва High School Party – онези хитове, на които обичаме да танцуваме, но никой не иска да си признае. В cosmic шатрата пък ще се случи уникална симбиоза от инструменти на живо и диджей микс благодарение на „Живи и здрави“ и Simetria.

Визуализации, декорации, мултимедия, визуални ефекти, пърформъри, акробати и какво ли още не ще са още една специална част от вечерта. С множество пространства за снимки, феерия от светлини и кулминация, която започва минути преди 00:00 ч. Новата космическа година ще дойде с изненада, която обещава да посипе локацията със звезден прах. Билетите за COSMOTEQUE New Year by Go Guide са в платформата на epaygo.bg.