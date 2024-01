The Last of Us е големият победител на наградите "Еми"

" The Last of Us", " White Lotus", " The Bear" и " Beef" бяха след най-наградените сериали на наградите "Еми" за творчески изкуства., съобщи Variety.

" The Last of Us" на HBO беше категорично доминиращият фаворит с 8 победи. " The Bear" на FX, " Wednesday" на Netflix и " The White Lotus" на HBO спечелиха по 4. " Beef" на Netflix взе 3 награди в първата вечер от двудневните награди за творчески изкуства в театър Peacock в центъра на Лос Анджелис.

Победите за "Last of Us" включваха гост-актьор и актриса в драматичен сериал съответно за Ник Оферман и Сторм Рийд. Сериалът спечели и за визуални ефекти, монтаж на картини, монтаж на звук и други ключови категории.

Джудит Лайт надделя като гостуваща актриса в комедия за "Poker Face", а любимецът на " Ted Lasso" Сам Ричардсън взе статуетката за гостуващ актьор в комедия.

Roku Channel надделя над по-утвърдени конкуренти и взе наградата за телевизионен филм с "Weird: The Al Yankovic Story". Истинският Янкович беше на място, за да приеме наградата, като изрази споделените от другите победители чувства за важността на това да прегърнеш истинската си същност.

"Живейте живота, който искате да живеете. Бъдете толкова странни, колкото искате да бъдете. Повярвайте ми, никога няма да намерите истинско щастие, докато не успеете да приемете това, което сте", каза Янкович, докато екипът получаваше последната награда за вечерта.

Сезонът на наградите "Еми" за 2023 г. беше отложен с три месеца заради трудовите конфликти в Холивуд миналата година.