Медийният магнат Мърдок се съди с три от децата си

Австралийският медиен магнат Рупърт Мърдок води тайна съдебна битка срещу три от децата си за бъдещето на семейната медийна империя, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

93-годишният Мърдок постави началото на драмата в края на миналата година. Тогава той направи изненадващ ход за промяна на условията на неотменимия семеен тръст, за да гарантира, че най-големият му син и избран наследник Лахлан ще остане начело на огромната мрежа от телевизии и вестници.

Понастоящем тръстът предава контрола върху семейния бизнес на четирите най-големи деца, когато Мърдок умре. Но в съда магнатът твърди, че само ако даде възможност на Лахлан да управлява компанията без намесата на по-умерените си в политическо отношение братя и сестри, ще може да запази консервативната ѝ редакционна насоченост. По този начин ще бъде защитена търговската стойност на империята за всички наследници.

Другите три деца - Джеймс, Елизабет и Прудънс - бяха напълно изненадани от усилията на баща си да пренапише това, което се предполагаше, че е неприкосновено доверие. Те се обединиха, за да го спрат. Лахлан се присъедини на страната на Мърдок.

Миналият месец комисарят по завещанията в Невада установи, че Мърдок може да промени тръста, ако успее да докаже, че действа добросъвестно и единствено в полза на наследниците си.

Съдебният процес, който трябва да определи дали медийният бос действително действа добросъвестно, се очаква да започне през септември. На косъм ще бъде бъдещето на една от най-влиятелните в политическо отношение медийни компании в англоезичния свят.

И двете страни са наели мощни адвокати. Трите по-млади наследници са представлявани от Гари А. Борнщайн, съпредседател на отдела за съдебни спорове в Cravath, Swaine & Moore. Мърдок е представляван от Адам Стрейзанд, съдебен адвокат в Sheppard Mullin, който е участвал в спорове за имоти на Майкъл Джексън и Бритни Спиърс.

Но като се има предвид напредналата възраст на магната, тази битка има всички белези на финална борба за контрол над неговите огромни медийни конгломерати, които притежават Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post и големи вестници и телевизии в Австралия и Великобритания.

Политиката и властта са в основата на борбата. Откакто Мърдок създаде тръста преди близо 25 години, политическите възгледи на семейството рязко се разминават. По време на възхода на Доналд Тръмп Мърдок и Лахлан се сближиха още повече, като изтласкаха най-влиятелната медия на компанията - Fox News - още по-надясно, което кара останалите три деца да се чувстват все по-неудобно.

