Èìà ëè äèåòè÷åí øîêîëàä è êîëêî êàëîðèè èìà â íåãî?

“Íèå òðÿáâà äà âêëþ÷èì ìàêðîíóòðèåíòè, íå òðÿáâà äà ñå ëèøàâàìå îò íèùî, ïðîñòî â ïî-îãðàíè÷åíè êîëè÷åñòâà äà áúäå è ñ ïî-êà÷åñòâåíè ïðîäóêòè", êàçà åêñïåðòúò ïî çäðàâîñëîâíî õðàíåíå è ñúçäàòåë íà äèåòè÷åí øîêîëàä Äèìèòúð Ñòîé÷åâ â ñúáîòíîòî èçäàíèå íà "Áúëãàðèÿ ñóòðèí".
Äèåòè÷íèÿò øîêîëàä, êîéòî òîé ïðåäëàãà, å ñ îêîëî ïîëîâèíàòà îò êàëîðèèòå íà òðàäèöèîííèÿ øîêîëàä, êîåòî ãî ïðàâè ïîäõîäÿù çà õîðà, êîèòî èñêàò äà ñå íàñëàäÿò íà ñëàäêîòî, áåç äà ñå ïðèòåñíÿâàò çà íàòðóïâàíåòî íà èçëèøíè êàëîðèè.
Ñïåöèàëíîòî ïðè äèåòè÷íèÿ øîêîëàä å, ÷å òîé å ïðèãîòâåí ñ âèñîêîêà÷åñòâåíè ñúñòàâêè, êîèòî îñèãóðÿâàò ïî-âèñîêè íèâà íà áåëòú÷èíè è ïî-ìàëêî ìàçíèíè â ñðàâíåíèå ñ îáèêíîâåíèÿ øîêîëàä. Âàæíî å äà ñå ïîä÷åðòàå, ÷å ìíîãî ïðîäóêòè íà ïàçàðà, êîèòî ñà áåç çàõàð, íåâèíàãè ñà äèåòè÷íè, òúé êàòî ìîãàò äà ñúäúðæàò âèñîêè íèâà íà ìàçíèíè è êàëîðèè. Çàòîâà Ñòîé÷åâ àêöåíòèðà ïðåä Bulgaria ON AIR íà ñúñòàâêèòå è áàëàíñà íà êàëîðèèòå, êîåòî å òðóäíàòà ÷àñò îò ðàçðàáîòâàíåòî íà òàêúâ øîêîëàä.
Åêñïåðòúò ïî çäðàâîñëîâíî õðàíåíå ñïîäåëÿ, íèñêîêàëîðè÷íàòà õðàíà ìîæå äà áúäå âêóñíà, ñòèãà äà å ïðèãîòâåíà ïî ïðàâèëíèÿ íà÷èí. Çàìåíÿéêè îïðåäåëåíè ñúñòàâêè ñ ïî-çäðàâîñëîâíè àëòåðíàòèâè, ìîæåì äà ïîñòèãíåì êàêòî âêóñ, òàêà è õðàíèòåëíà ñòîéíîñò. Ãîñòúò ñúùî òàêà ñïîäåëè, ÷å äèåòè÷íèÿò øîêîëàä ìîæå äà áúäå êîíñóìèðàí äîðè îò äèàáåòèöè, êîåòî å åäèí îò îñíîâíèòå ìó ïðèîðèòåòè ïðè ñúçäàâàíåòî íà ïðîäóêòà.
Ïðîìåíèòå â õðàíèòåëíèòå íàâèöè èçèñêâàò âðåìå è óñèëèÿ. Ñòîé÷åâ îòáåëÿçà, ÷å àäàïòàöèÿòà êúì íîâ ðåæèì íà õðàíåíå îáèêíîâåíî îòíåìà îêîëî ìåñåö. Âàæíî å õîðàòà äà ðàçïîçíàÿò êàê ñå ÷óâñòâàò ñëåä ïðîìÿíà â íà÷èíà íà õðàíåíå è äà âèäÿò ïîëîæèòåëíèòå ðåçóëòàòè.
Ãëåäàéòå öåëèÿ ðàçãîâîð âúâ âèäåîòî.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase