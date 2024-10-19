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Èìà ëè äèåòè÷åí øîêîëàä è êîëêî êàëîðèè èìà â íåãî?

Äèìèòúð Ñòîé÷åâ: Öåëòà å äà çàïàçèì áàëàíñà
19 îêò 2024 17:58, Èííà Àíãåëîâà
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Â äíåøíî âðåìå ìíîãî õîðà èñêàò äà ñå íàñëàäÿò íà ëþáèìèÿò ñè øîêîëàä, áåç äà ñå ïðèòåñíÿâàò îò íàòðóïâàíåòî íà êèëîãðàìè. Îñíîâíàòà öåë å äà çàïàçèì áàëàíñèðàíèÿ íà÷èí íà æèâîò.

“Íèå òðÿáâà äà âêëþ÷èì ìàêðîíóòðèåíòè, íå òðÿáâà äà ñå ëèøàâàìå îò íèùî, ïðîñòî â ïî-îãðàíè÷åíè êîëè÷åñòâà äà áúäå è ñ ïî-êà÷åñòâåíè ïðîäóêòè", êàçà åêñïåðòúò ïî çäðàâîñëîâíî õðàíåíå è ñúçäàòåë íà äèåòè÷åí øîêîëàä Äèìèòúð Ñòîé÷åâ â ñúáîòíîòî èçäàíèå íà "Áúëãàðèÿ ñóòðèí".

Äèåòè÷íèÿò øîêîëàä, êîéòî òîé ïðåäëàãà, å ñ îêîëî ïîëîâèíàòà îò êàëîðèèòå íà òðàäèöèîííèÿ øîêîëàä, êîåòî ãî ïðàâè ïîäõîäÿù çà õîðà, êîèòî èñêàò äà ñå íàñëàäÿò íà ñëàäêîòî, áåç äà ñå ïðèòåñíÿâàò çà íàòðóïâàíåòî íà èçëèøíè êàëîðèè.

Ñïåöèàëíîòî ïðè äèåòè÷íèÿ øîêîëàä å, ÷å òîé å ïðèãîòâåí ñ âèñîêîêà÷åñòâåíè ñúñòàâêè, êîèòî îñèãóðÿâàò ïî-âèñîêè íèâà íà áåëòú÷èíè è ïî-ìàëêî ìàçíèíè â ñðàâíåíèå ñ îáèêíîâåíèÿ øîêîëàä. Âàæíî å äà ñå ïîä÷åðòàå, ÷å ìíîãî ïðîäóêòè íà ïàçàðà, êîèòî ñà áåç çàõàð, íåâèíàãè ñà äèåòè÷íè, òúé êàòî ìîãàò äà ñúäúðæàò âèñîêè íèâà íà ìàçíèíè è êàëîðèè. Çàòîâà Ñòîé÷åâ àêöåíòèðà ïðåä Bulgaria ON AIR íà ñúñòàâêèòå è áàëàíñà íà êàëîðèèòå, êîåòî å òðóäíàòà ÷àñò îò ðàçðàáîòâàíåòî íà òàêúâ øîêîëàä.

Åêñïåðòúò ïî çäðàâîñëîâíî õðàíåíå ñïîäåëÿ, íèñêîêàëîðè÷íàòà õðàíà ìîæå äà áúäå âêóñíà, ñòèãà äà å ïðèãîòâåíà ïî ïðàâèëíèÿ íà÷èí. Çàìåíÿéêè îïðåäåëåíè ñúñòàâêè ñ ïî-çäðàâîñëîâíè àëòåðíàòèâè, ìîæåì äà ïîñòèãíåì êàêòî âêóñ, òàêà è õðàíèòåëíà ñòîéíîñò. Ãîñòúò ñúùî òàêà ñïîäåëè, ÷å äèåòè÷íèÿò øîêîëàä ìîæå äà áúäå êîíñóìèðàí äîðè îò äèàáåòèöè, êîåòî å åäèí îò îñíîâíèòå ìó ïðèîðèòåòè ïðè ñúçäàâàíåòî íà ïðîäóêòà.

Ïðîìåíèòå â õðàíèòåëíèòå íàâèöè èçèñêâàò âðåìå è óñèëèÿ. Ñòîé÷åâ îòáåëÿçà, ÷å àäàïòàöèÿòà êúì íîâ ðåæèì íà õðàíåíå îáèêíîâåíî îòíåìà îêîëî ìåñåö. Âàæíî å õîðàòà äà ðàçïîçíàÿò êàê ñå ÷óâñòâàò ñëåä ïðîìÿíà â íà÷èíà íà õðàíåíå è äà âèäÿò ïîëîæèòåëíèòå ðåçóëòàòè.

Ãëåäàéòå öåëèÿ ðàçãîâîð âúâ âèäåîòî.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Èííà Àíãåëîâà

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Îùå ïî òåìàòà: øîêîëàääèåòàêàëîðèèíèñêîêàëîðè÷íà õðàíà
Îùå îò Ñâîáîäíî âðåìå.
Îáùè ÷åðòè íà õîðàòà ñ íèñêî IQ
Îùå îò Ìèø-ìàø
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 11 ìèíóòè
Äî Àíîíèìåí 1 Ñ ïî- ìàëêî êàëîðèè ñà (íàïðèìåð 480 ñðåùó 560), íî ñúñ ñúùîòî êîëè÷åñòâî ìàçíèíè è âúãëåõèäðàòè
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Àíîíèìåí ïðåäè 42 ìèíóòè
Êóïóâàì øîêîëàä Ìèëêà çà 2,00 ëâ. :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 54 ìèíóòè
Debeli jivotnovadi i tanki kravi.bg ..;)
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ñòåâèÿòà å áèëêà, çà êîÿòî ñå òâúðäè, ÷å íà âêóñ å îêîëî 300 ïúòè ïî-ñëàäêà îò çàõàðòà.
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Â þãîçàïàäíèÿ êðàé ïðåäè 1 ÷àñ
íà ïëîùàä "Ñëàâåéêîâ", áëèçî äî êíèæàðíèöàòà èìàøå ìàãàçèí÷å, â êîåòî ïðîäàâàõà øîêîëàäîâè áîíáîíè, ïîäñëàäåíè ñúñ ñòåâèÿ.Ïîñëåäíèÿ ïúò, êîãàòî ìèíàõ îòòàì íå îáúðíàõ âíèìàíèå äàëè òîâà ìàãàçèí÷å âñå îùå ñúùåñòâóâà.Íà âêóñ îíåçè áîíáîíè íå ñå ðàçëè÷àâàò îò èñòèíñêèòå øîêîëàäîâè áîíáîíè.Ïðîäàâàõà ãè íà êèëîãðàì. Ïðåäè 4-5 ãîäèíè çà åäíî ïðàçíåíñòâî â îôèñà êóïèõìå îò òÿõ è óñòàíîâèõìå, ÷å ïðåäèçâèêâàò åêñòðåìíî îòäåëÿíå íà ôèçèîëîãè÷íè ãàçîâå. Çàòîâà ïîâå÷å íå ñå ïîèíòåðåñóâàõ îò òîçè âèä øîêîëàä
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Â òúðãîâñêàòà ìðåæà èìà øîêîëàäè çà äèàáåòèöè. Òå íå ñà ëè íèñêîêàëîðè÷íè, ñëåä êàòî â òÿõ íÿìà çàõàð?
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Òåõíîëîãèè çà âúçñòàíîâÿâàíå íà õîäåíåòî ïðè ïðåêúñíàò ãðúáíàê
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