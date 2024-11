В социалките се възмутиха: Защо Мъск яде картофките си като психопат?

Илон Мъск наскоро предизвика възмущение в социалните медии заради начина, по който яде пържени картофи.

Реакцията беше предизвикана от популярна снимка на Мъск, който вечеря в McDonald's с Робърт Кенеди-младши, Доналд Тръмп и неговия син Дон-младши на борда на частния самолет на Тръмп. Потребителите забелязаха, че Мъск е пръснал кетчуп в кутията си с пържени картофи, вместо да потопи пържените картофи директно в пакета с кетчуп, както по принцип правят нормалните хора.

Предпочитаният от технологичния предприемач метод за ядене на пържени картофи по някаква причина раздразни потребителите на социалните медии, като много от тях публикуваха реакциите си в X.

The RFK Jr “help me” face is getting a lot of attention but don’t sleep on Elon Musk putting ketchup directly on the fries like some sort of depraved cave man pic.twitter.com/VH4U91dsx7