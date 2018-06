Ния покори "Гласът на България" и грабна 50 000 лв.

Ния Петрова беше коронована снощи в петия сезон на "Гласът на България". Тя се състезава в отбора на Иван Лечев, който запази короната на треньор-победител, след като предния сезон отново негов участник спечели музикалната надпревара - Радко Петров.

Ния си тръгна с голямата награда от 50 000 лева и авторско парче от Вида Пиронкова.

На финала 22-годишната софиянка се справи с конкуренцията на Виктория, Оливия и Рафаел, а на финалната права се изправи срещу Виктория Динкова от отбора на Поли Генова. Нейното изпълнение на песента "Make You Feel My Love" я коронова за победител. По-рано пък тя впечатли с интерпретация на класиката на Джо Кокър – "With a Little Help from My Friends" и с дуетното изпълнение на "По-полека". В него се включи нейният ментор Иван Лечев, както и Стефан Вълдобрев с "Обичайните заподозрени".

"Аз съм спокоен, щастлив и горд, че имам артист от световна класа в отбора си", заяви Лечев минути преди да стане ясно, че Ния е победителят в шоуто.

Ния Петрова от малка се занимава с музика, но няма музикално образование. Тя е трудов терапевт и работи с хора с интелектуални затруднения.