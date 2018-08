Камелия Тодорова мечтае за моноспектакъл в театър "Азарян"

"Аз трябва да си отворя душата, а моята душа е пълна с любов. Трябва да дам от тази любов, ако искам да получа поне малко". Думите са на Камелия Тодорова, която за пореден път обра овациите на многохилядната публика, дошла да я чуе на площада в Банско. Джаз примата изнесе кратък концерт на джаз феста, точно преди на сцената да се появят музикантите от "Джипси кинг" на Пако Байландо.

"Трийсет минути са много малко време, но за съжаление такива са условията, споделя изпълнителката. - Освен това, всички ще искат да чуят "Джипси кинг", затова няма да отегчавам хората. Аз лично не мога да се оплача, защото винаги съм се радвала на добра публика. Моят редовен слушател Петър Стоянов е тук, така че всичко е наред", допълва с усмивка тя.

През септември Камелия Тодорова ще пее на откриването на джаз феста във Велико Търново, през октомври – в "София лайв клуб", подготвя и коледни изненади за своите почитатели.

"Правеното на концерти в България е бременност, много по-дълга от 9 месеца", коментира певицата. По думите й понякога отнема години да намериш начин за организация и спонсориране.

"Единственият път, в който съм била удовлетворена финансово, бе от последния ми концерт в НДК с филхармонията, и то благодарение на Боршош. Защото ни плати нормални хонорари, а не плюнки, с които да ни замаже очите. И всеки музикант беше доволен, защото това е огромен оркестър плюс вокалист, ритмична секция и брас секция. Това беше един от най-добре организираните концерти", разказва Камелия Тодорова.

Тя споделя и друга своя идея – да направи моноспектакъл. "Трябва ми режисьор, не мога да се режисирам сама. Не съм чак толкова гениална".

Специално за Dnes.bg Камелия Тодорова разговаря с Даниел Димитров – както за моноспектакъла, така и за предстоящия концерт с Рут Колева и Милица Гладнишка, за новите песни и турнето, планирано за 2019 г.





Как се виждате на сцената в моноспектакъл?

Още не ми е избистрена идеята, но ще бъде тип мюзикъл – разказвателен, с биографичен характер.

Ще има ли акцент върху някаква част от вашия живот, върху някаква личност, емоция или събитие?

Не, още не съм мислила по този въпрос. Идеята тепърва се ражда. Мислила съм за концерт в театър "Азарян", но не и за моноспектакъл. Тъй като за моноспектакъл всичко трябва да си направиш сам, освен това се нуждая и от оркестър, и от вокалисти.



Не е ли твърде малка сцената на този театър за това, което искате да се случи на нея?

Не. Трябва да е интимно. А за голяма сцена трябва да бъде режисирано по специален начин, за да се получи тази интимност. Може би трябва да се обърна към Явор Гърдев за помощ. Между другото, през 2012 г., когато правих концерт с Биг бенда на БНР, помолих Хачо Бояджиев да ми помогне като режисьор. Но той тогава ме отряза с думите "Ти така си го измислила, че аз няма какво да направя!".



Хубавата новина е, че може да очакваме моноспектакъл, в който ще ви видим като актриса и като певица едновременно.

Най-хубаво пея сега. Всеки период е различен, но сега гласът ми звучи по-интимно и по-зряло.

На 25 август ви предстои съвместен концерт с Милица Гладнишка и Рут Колева в Пловдив. Как се роди тази интересна идея?

За мен това е страшно предизвикателство. Аз много харесвам Милица, гледала съм нейния моноспектакъл, слушала съм я с Мишо Йосифов. Харесвам и Рут, тъй като я познавам от дъщеря ми, която пише песни за нея. Харесва ми, че тя е ужасно пробивна и че носи характер с музиката, която прави – не е елементарна поп музика. И понеже сме много различни и трите смятам, че ще стане един много интересен концерт. Защото ще има музика за всеки вкус.

Не рискувате ли трите заедно да забъркате миш-маш на сцената?

Не, няма да бъде миш-маш, защото си има стил – джаз. И сме се ограничили да изпълняваме евъргрийни, познати на публиката. Дори самата Рут прави изключение, че пее евъргрийни, защото не може да представи само своя репертоар. Аз почти няма да пея авторски неща.

Дълго ли трябваше да ви убеждават за този интересен проект?

Не. В момента, в който Рут ми се обади, аз й казах: "Имаш ме!"

Имате идея и за турне, кога да го очакваме?

Имам идея за турне с Петър Салачев (вокал) и американския саксофонист Крейг Бейли. Концертите ще бъдат в зали, в 6-7 града. Смятам, че това ще бъде един голям проект, защото, от една страна, ще има репертоар на Рей Чарлз, а от друта страна – пиеси, съобразени с неговия репертоар.

При този забързан ритъм на работа новата ви песен се казва "Нежно и бавно"...

Да, ремиксът е на Кинг. Той е най-голямата звезда сред тези, които създават музиката си на сцената. За съжаление, той е звезда на Запад. Освен това, той е съпруг на моята дъщеря. Навремето, той създаде ремикса на I`ve Got the Music in Me. Не признавам друг за ремикси. Той направи смесването и на целия албум Feels Like. Това му беше първия опит с вокалист.





Автор: Даниел Димитров