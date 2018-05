Miry се бори с "вътрешните демони" в нов жанр

Мириян Костадинов - Мiry изследва темата за борбата с вътрешните демони в една рядко използвана у нас музикална форма - spoken word или рецитирана поезия.

Изпълнителят на "Inner Demons" е сред първите български артисти, творящи в жанра, приет като отделна категория дори от наградите "Грами".

"Решението да направя нещо такова беше доста спонтанно. От много време насам мислех да се захвана, но докато не седнеш да пишеш текста не знаеш дали изобщо ще става за слушане и четене", сподели в студиото на "България сутрин" Miry.

Mузикантът разказа още, че писането на песни в никакъв случай не трябва да бъде нещо крайно и тежко като занятие.

"Хубавите песни трябва да се пишат лесно, да са благозвучни и да се възприемат бързо. С този тип предизвикателство, spoken word, може да се захване всеки.

Идеята е просто всеки ден да пишеш по една песен. По този начин няма излишно напрежение, защото знаеш, че всеки следващ ден ще създадеш нова музикална творба и не се самокритикуваш толкова", посочи Мириян Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

"Inner Demons" е четвъртият сингъл на Костадинов след "I Won't Pray", "You Already Know" и "Blood Money".

Певецът е завършил "изящно изкуство и дизайн" в Англия, като музикалното му развитие започва именно там. Имал е няколко участия в лондонски клубове, както и на фестивали за поп и рок музика в Шефийлд, Лийдс и Хъдърсфийлд.