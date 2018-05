България на 14-о място на Евровизия, Израел спечели конкурса

България, представена от групата Equinox с песента "Bones", остана на 14-о място в тазгодишното издание на Евровизия, провело се в Лисабон.

Конкурсът беше спечелен от израелската представителка Нета. Певицата победи с песента "Toy".

След гласуването на националните журита и гласуването на зрителите парчето получи общо 529 точки. Първоначално след гласуването на националните журита израелката бе на трето място с 212 точки, но гласуването на публиката я изведе на челно място. От националните журита песента на Нета бе подкрепена с максимален брой 12 точки от Сан Марино, Австрия, Чехия, Франция и Финландия.

Нета, чието пълно име е Нета Барзилай, е на 25 години и е завършила средно и висше музикално образование. Тя е била и певица в оркестъра на израелските военноморски сили, а също и инструктор на млади музикални таланти, показва биографията й в сайта на Евровизия. През 2016 г. Нета съосновава група, наречена Експериментът и с нея обикаля Израел. Тя участва и в няколко театрални музикални постановки.

Победата на Нета означава, че следващата година конкурсът ще се проведе в Израел.

"Благодаря ви, че избрахте различното, благодаря ви, че приехте различията между нас, благодаря ви, че днес празнувате разнообразието и ще се видим следващия път в Ерусалим", каза Нета, получавайки наградата.

България, представена от групата Equinox с песента "Bones", остана на 14-о място с 166 точки. След гласуването на националните журита тя получи 100 точки. Към тях се добавиха и 66 точки от гласуването на зрителите.

Преди финала обаче бяха раздадени допълнителни награди и България спечели една от тях, съобщава сайтът на конкурса Eurovision.tv, цитиран от БТА. Става дума за наградите на името на Марсел Безенсон, основателя на Евровизия. Те се връчват в три категории - за най-добра композиция, за фаворит на акредитираните за конкурса журналисти и за най-добро артистично изпълнение на песен. Българската група Еquinox с парчето "Bones" получи отличието в категорията за най-добра композиция заради оригиналното звучене и елементите на национална идентичност в музиката и текста. Наградата на името на Марсел Безенсон в тази категория й се присъжда от композиторите.

На второ място в конкурса Евровизия остана кипърката Елени Фурейра с огнената песен "Fuego". Тя получи общо 436 точки. Фурейра освен това спечели наградата на името на Марсел Безенсон в категорията за най-добро артистично изпълнение. Отличието се присъжда от коментаторите от страните участнички в конкурса.

И Нета, и Елени Фурейра бяха сочени за фаворити от анализаторите.

На трето място остана Австрия, представена от Сезар Сампсон с песента "Nobody but you", която получи общо 340 точки. Любопитно е, че песента водеше след гласуването на националните журита с 271 точки, но вотът на публиката преобърна нещата и я прати на трета позиция.

Местата от 4 до 10 се разпределят както следва - Германия, Италия, Чехия, Швеция, Естония, Дания, Молдова. Швеция след гласуването на националните журита бе на второ място с 253 точки, но вотът на публиката промени също нещата за певеца Бенджмин Ингросо и песента му "Dance you off".

България даде своите 12 точки на Австрия.

Наградата на името на Марсел Безенсон на акредитираната преса отиде при френския дует Мадам Мосю за песента "Mercy", посветена на миграционната криза и вдъхновена от раждането на момиченце на име Мърси на кораб, спасил мигранти в Средиземно море преди година. Детето сега е на една годинка и неотдавна бе открито в добро състояние в бежански лагер в Сицилия от френски журналист, което развълнува много френските участници в Евровизия.

Миналата година победител в Евровизия бе Салвадор Собрал, който след това се подложи на сърдечна трансплантация. Преди него през 2016 г. спечели украинката Джамала.