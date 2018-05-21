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Симона Загорова провокира, Глория я аплодира

Известната дъщеря и N.A.S.O & Andro представиха "Горе, горе"
21 май 2018 18:16, Надежда Йосифова
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Симона Загорова съвместно с N.A.S.O & Andro избухнаха със съвместен проект, озаглавен "Горе, горе". Клипът към песента фокусира вниманието с провокативни визии и хореографии.

Видеото, направено с много любов, предлага и специални ефекти. А симбиозата между огън и вода приковава погледа. Подробности за съвместната си работа споделят в "Околосветско" по Bulgaria On Air дъщерята на Глория и N.A.S.O & Andro.

На официалното представяне на продукта присъстваха колеги на Симона от шоуто "Гласът на България", в което тя спечели втора позиция.

Майка й Глория също не пропусна музикалното събитие и бурно аплодира своето талантливо момиче.

По публикацията работи: Надежда Йосифова

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Burzum преди 30 минути
Проект,продукт.... хахаха....нямам думи....то като кренвирши бе....
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