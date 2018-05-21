Симона Загорова провокира, Глория я аплодира

Симона Загорова съвместно с N.A.S.O & Andro избухнаха със съвместен проект, озаглавен "Горе, горе". Клипът към песента фокусира вниманието с провокативни визии и хореографии.Видеото, направено с много любов, предлага и специални ефекти. А симбиозата между огън и вода приковава погледа. Подробности за съвместната си работа споделят в "Околосветско" по Bulgaria On Air дъщерята на Глория и N.A.S.O & Andro.

На официалното представяне на продукта присъстваха колеги на Симона от шоуто "Гласът на България", в което тя спечели втора позиция.

Майка й Глория също не пропусна музикалното събитие и бурно аплодира своето талантливо момиче.