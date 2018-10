"Just the Two of Us" – Маги Джанаварова и 100 KILA

Изминаха пет години от първата песен, в която за пръв път чухме заедно Маги Джанаварова и 100 KILA - "Моето радио". Сега обаче е време за новата им дуетна песен - "Just the Two of Us".

Текстът е написан от 100 KILA, а музиката е на Росен Йосифов.

"За мен този проект винаги е бил много важен, защото работата ми със 100 KILA е специална. Винаги намира начин да усмихне всички хора около себе си", сподели в "България сутрин" певицата.

От своя страна пък 100 KILA пусна 3 свои песни едновременно, за да покаже всичките си лица.

"Исках хората да не виждат само част от мен, а всички мои лица. Именно това прави моята музика специална", допълни рапърът пред Bulgaria ON AIR.