Алекс Раева и Mind Trips със съвместен албум "My"

Алекс Раева и групата Mind Trips издават съвместен албум "My" c chill out и new jazz звучене. Той ще бъде представен на 20 октомври от 21:00 ч. в Sofia live club.

"Това е дълго чакан лукс за нас. Можем да си позволим да отделим време, да се потопим в това, което обичаме да правим, и това да не пречи на професиите ни. Признавам си, много е трудно да се събират седем души за репетиция, но при добро желание става", сподели певицата Алекс Раева в "България сутрин".

Това е трети албум на групата, първи с изпълнителката и дебютен за нея като цяло. Той ще съдържа 10 авторски парчета.

"Албумът е кръстен на инструменталния трак, който е започнат преди 7-8 години и е завършен сега. Той е преходът на нещата, които правим заедно с Александра" обясни пред Bulgaria ON AIR басистът на групата Бурян Маслев.

Музикантите споделиха, че правят албума от вече три години и се готвят за представянето му от година.