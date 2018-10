Шиниъд пак скандализира. Прие исляма – кадъна Шухада е вече!

Ирландската певица Шиниъд О' Конър обяви, че е приела исляма, пишат от BBC.

Известната изпълнителка на парчето "Nothing Compares 2 U" от 1990 г. е станала мюсюлманка и е сменила името си на Шухада Давит.

В личния си профил в Twitter изпълнителката изрази благодарността си към своите "братя мюсюлмани".

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’