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"Мислиш ли" – нова песен задава истински важните въпроси

Пламен Денчев от "Funky Miracle" разказва
1 ное 2018 14:37, Джесика Вълчева
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376 гледания   |  Още видео

"Ако вие не управлявате реалността, тя ще започне да ви управлява. Затова мислете!" - Вадим Зеланд

Пламен Денчев "Funky Miracle" излиза с ново парче, което цели да провокира младите хора да мислят. "Мислиш ли“ задава много истински важни въпроси, а видеото към песента е въздействащо и графично.

Автор на текста е самият Пламен, който сподели, че "Мислиш ли" е създадена още през пролетта за участие в конкурс на БНР. След това изпълнителят решил да направи и видео.

"Много съм щастлив от резултата, който се получи с такъв избор на видео - лирик видео. В днешно време са много популярни такива видеа, много световни артисти пускат първо лирик видео", каза той пред Bulgaria ON AIR

Песента е с меланхолично звучене, а самият изпълнител разказва, че има много минималистичен аранжимент.

"Вътре има единствено пияно и глас и много малко други ефекти. Мисля, че така нещата, за които говоря вътре, достигат по-директно до хората“, сподели още Денчев.

Музикантът увери, че "Funky Miracle" продължават да работят съвместно и в момента подготвят новия си албум.

По публикацията работи: Джесика Вълчева

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роко преди 1 час
пиЯно и глас?!?!
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