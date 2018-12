U2 и Coldplay – най-добре платените музиканти

Групите U2 и Coldplay оглавиха класацията на списание Forbes за най-високоплатените музиканти. Приходите им са основно от турнета.



U2 зае първо място в класацията на престижното издание благодарение на световното си турне за годишнината от едноименния си албум "The Joshua tree". То им донесе приходи от 118 милиона долара.



В концертите си музикантите включиха някои от вечните си хитове.



Британската група Coldplay зае почетното второ място с приходи от 115 милиона долара, главно от турнето A head full of dreams.



Третото място зае музикантът Ед Шийрън, а след него се наредиха Бруно Марс и Кейти Пери. Челната десетка се допълва и от Guns N' Roses, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.