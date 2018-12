"Бабс БГ" тръгват с песни на "Металика", "АББА" и Мадона

Песни на "Металика", Мадона и "АББА" с адаптиран на български текст ще изпълняват дамите от "Бабс БГ", които бяха избрани по време на кастинга за музикалния проект на казанлъшкото читалище "Искра" – "Бъди звезда на 70".



Популярната песен на "Куин" "I want to break free", но с адаптиран на български текст - тази и още други песни ще изпълняват бабите, коментира ръководителят на проекта Стоян Петров.



Дамите приемат предизвикателството изключително ентусиазирано. Първият концерт на "Бабс БГ" се очаква още в края на декември, съобщи Bulgaria ON AIR.