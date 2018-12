Green Day отново в играта, правят нови песни

Green Day работят по нова музика. Фронтменът на пънк рок триото, Били Джо Армстронг, отговаряше на въпроси на фенове в Instagram и отбеляза: "Сега пиша нови песни за Green Day".

Пънкарите си бяха взели почивка, тъй като Били работеше по първия си албум с другата си банда - The Longshot.

Дебютния им албум, "Love is for Losers", излезе през април. Вокалистът е работил и с групите Pinhead Gunpowder, Foxboro Hot Tubs и The Network.

Но сега той отново се е отдал на работа с Green Day. Последната песен, която те направиха, се появи на бял свят през 2016 г. - "Revolution Radio".

Миналата година от бандата обявиха, че слагат край на 21-годишното си сътрудничество с мениджъра Пат Магнарала.