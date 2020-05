Desy с първи солов албум и послание за бъдещето

С емоционален текст и носталгично видео певицата Десислава Андонова - Desy ни повежда на разходка из любими от детството места, на които изплуват спомените за близките ѝ хора. В студиото на "България сутрин" тя говори за първия си самостоятелен албум и музиката като пазител на лични преживявания.

"Това е моето лично пътешествие като артист. Много време ми отне да осъществя този албум. Имам много проекти зад гърба си, но имах потребност да направя свой собствен албум", сподели Десислава Андонова.

Песента "One of the stars" е четвъртият сингъл от предстоящия ѝ албум Audiobook, който ще бъде официално представен на 30 ноември. Тя е посветена на починали приятелки на Desy, както и на нейния баща.

"Тази песен е и послание за бъдещето и приемане на факта, че смъртта е част от живота. Че любовта остава и всичко е наред. Музиката е едно от израженията на любовта", каза още певицата пред Bulgaria ON AIR.

"Зад мен за този албум стоят изключителни музиканти, които са и моята банда на живо", отбеляза Desy.