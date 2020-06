28 години от смъртта на легендарния Фреди Меркюри се навършват днед.

Гениалният водещ вокалист на рок групата Queen почина на 45 г. през 1991 г. в Лондон вследствие усложнения от СПИН. Един ден преди смъртта си Меркюри, с рождено име Фарук Булсара, потвърждава, че е болен, предаде daiknews.

"Няма да бъда просто звезда, а ще се превърна в легенда. Дори и да нямам пукнато пени, ще ходя като персийски принц и никой няма да може да ме спре". Тези думи на самия Фреди го описват перфектно.

Фреди Меркюри е британец. Роден е на 5 септември 1946 г. в Стоун Таун, Занзибар (тогава британска колония). Израства в Индия. През 1959 г. семейството му се установява във Великобритания.

Основава Queen през 1970 г. заедно с Брайън Мей и Роджър Тейлър.

През 1992 г. Меркюри е награден посмъртно за изключителен принос към британската музика, а на стадион "Уембли" в Лондон се провежда почетен концерт.

Последните кадри на Фреди са увековечени в клипа към „These are the days of our lives" - песента, с която знаменитият вокалист казва сбогом на света. Клипът е заснет през месец май 1991 година. Тогава Фреди не може да вдигне стъклена чаша с една ръка.

Той е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2001 г., Залата на славата за автори на песни през 2003 г. и британската музикална зала на славата през 2004 г.

През 2002 г. е поставен под номер 58 в анкетата на Би Би Си на 100-те най-велики британци.

Фреди Меркюри е избран за най-добър певец на всички времена в анкета от 2005 г., организирана от Blender и MTV2. 18-и е в списъка на сп. Rolling Stone за 100-те най-велики певци на всички времена и е описан от AllMusic като „един от най-великите рок изпълнители“.