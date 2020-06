Букмейкъри: България в топ 5 за Евровизия 2020

Сайтове за залози предвиждат пето място за България на предстоящата Евровизия 2020, съобщава "Монитор". Конкурсът трябва да се проведе от 12 до 16 май в Ротердам. Този уикенд Виктория Георгиева представи за първи път песента си Tears Getting Sober, с която ще представи страната ни на конкурса.

Букмейкърските прогнози предвиждат триумф на Евровизия и за екипът на Литва. С по-нисък коефициент от България, което им дава и по-голям шанс за победа, са още Исландия, Русия и Швейцария.

Виктория постигна най-успешната премиера на българска песен за Евровизия от 2016 г. до сега, когато Поли Генова представи своята песен If Love Was A Crime. В официалния канал на конкурса в Youtube видеото към песента на Виктория събра над 220 хиляди гледания само за първите девет часа. Клипът набира популярност и в страни като Испания и Нидерландия.

Отзивите на българските фенове се разделят на два полюса. Едните харесват песента, другите отправят обвинения за копиране на световни артисти. "Песента е на световно ниво, Браво!", "Песента е страхотна, но клипът въобще не ми харесва", "Песента е някъде по средата на коледна песен, песен от Дисни филм и много Били Айлиш", това са само част от коментарите на феновете. Най-често срещаната критика към песента е заради приликата с песни на певицата, спечелила 5 награди "Грами", Били Айлиш. Виктория нe вeднъж е признавала, че певицата е нейн идол. Тя не е и единственият претендент на тазгодишната Евровизия, която е повлияна от творчеството на 18-годишната американка, като мнозина дори скочиха срещу един от финалистите в естонския конкурс за техен представител и го обвиниха в плагиатство. По думите им, песента Beautiful Lie на Jaagup Tuisk крие елементи от When the Party’s Over на Айлиш.

Автори на Tears Getting Sober са самата Виктория, Борислав Миланов, Лукас Оскар и Корнелия Виеболс. За видеото певицата е направила колаборация с адашката си Виктория Караколева.

"Хората от цял свят страдат от някакви емоции, изпадат в дупки. Имат нужда някой да ги побутне и да им каже, че всичко ще е ок, че трябва да продължат напред. Посланието на песента е много силно, но и много абстрактно всъщност. Това беше моя идея, за да може да достигне до повече хора", сподели певицата.

Виктория трябва да представи песента си на втория полуфинал на Евровизия, който трябва да се проведена 14 май. Все още не е ясно дали коронавирусът обаче може да повлияе и на песенния конкурс, като тези дни организаторите разглеждат и алтернативни варианти за провеждането на събитието.