Metallica празнуват 30 г. с The Black Album Remastered и The Metallica Blacklist

Metallica отбелязват 30 годишнината от издаването на едноименния им пети студиен албум, по-известен като "Черният албум" – с две забележителни нови колекции – The Black Album Remastered и The Metallica Blacklist.

Metallicа или The Black Album



Издаден на 12 август 1991 г., с изцяло черна обложка и без заглавие,"The Black Album" не просто затвърждава статуса на Metallica като най-известната метъл банда в света, но и ги превръща в една от най-големите групи на всички времена.

"Черният“ албум е един от най-успешните и световно признати студийни проекти на Metallica. Tой застава на #1 в класациите на над 10 държави, а в траклиста влизат някои от най-големите класики - "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" и "Sad But True”, с които легендите се издигат до това да са хедлайнъри на концерти на най-големите стадиони в света. The Black Album остава и без конкуренция най-продаваният албум в историята, надминаващ продажбите на всеки релийз, във всеки жанр за последните 30 години.

По случай 30 годишния юбилеи от издаването на албума, групата представя нова ремастерирана версия с максимално качество на звука и в няколко формата – двоен винил, стандартно CD, тройно CD и лимитиран делукс сет бокс, който включва: албума на двоен винил и CD, три винила от лайв концерти, 14 CD-та (вкл. демота, интервюта, миксове и лайв изпълнения), 6 DVD-та (вкл. официални видеа, концерти, behind the scenes), фото книга, четири ламинирани пропуски за турнета, три китарни перца, брандирана връзка за бадж, папка с текстовете на песните и др.). The Metallica Blacklist - 1 албум. 12 песни. 53 артисти. Безкрайни възможности.



The Metallica Blacklist е втората изненада за феновете. Това не е просто трибютен албум, но и най-големият проект, създаван от екипа на Metallica. Той включва кавъри на техни песни от 53-ма артисти от всякакви жанрове, поколения, култури, континенти.

За проекта се обединяват певци, автори на песни, кънтри, EDM и хип хоп артисти, които споделят любовта си към творчеството на Metallica, както и рокери, инди изпълнители и икони в рок и метъл музиката. Сред тях са Miley Cyrus, Elton John, Juanes, J Balvin, Royal Blood, Rina Sawayama, Weezer, Sam Fender, Corey Taylor, Imelda May и много други безкрайно талантливи звезди от музкалната сцена. Някои от кавърите са преправени за да паснат на предпочитания стил на артистите, които ги изпълняват, други остават верни на оригинала, а трети се заиграват с песните дотолкова, че ги пресъздават в изцяло нови версии и форми.

Албумът е създаден с благотворителна цел, като всички приходи от продажбите му ще бъдат разделени между организации, избрани от артистите и фондацията на Metallica - “All Within My Hands”.

Гледай трейлъра на албума ТУК

The Black Album излиза във всички формати на 10 септември, а The Metallica Blacklist ще бъде достъпен в дигиталните платформи на същата дата и на физически носител на 1 октомври.