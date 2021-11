Адел се завърна и задмина по популярност Оскарите

На 14 ноември телевизия CBS излъчи специално предаване, наречено One Night Only. Единственият гост беше Адел, която направи кратък концерт пред обсерваторията „Грифит“ в Лос Анджелис, на който присъстваха само избрани зрители като Леонардо ди Каприо, Селена Гомес, Джеймс Кордън, Елън Дедженеръс и много други. Заедно с изпълнението си, Адел даде и интервю пред Опра Уинфри, в което отговори на най-важните въпроси за живота си.

Оказва се, че 14 ноември е била датата, която голяма част от хората по света са чакали със затаен дъх. Рейтингът на One Night Only е бил изключително голям, като го превръща в най-гледаното нефутболно неделно събитие този сезон. Според The Hollywood Reporter, зрителите, които са включили телевизорите на CBS в неделя са били 9,9 млн. души, което означава, че Адел е победила наградите „Оскар“, които са гледани от 9,85 млн.

Интервюто на Адел пред Опра Уинфри беше осъществено чрез компанията Fulwell, която е собственост на Джеймс Кордън и Бен Уинстън. Двамата са отговорни и за събирането на шестимата актьори от „Приятели“ тази година.

Въпреки огромния интерес, One Night Only получи смесени отзиви. Част от зрителите критикуваха събитието заради вялото интервю на Опра, но пък хвалеха изпълненията на Адел. Според The Mirror, телевизия CBS би трябвало да е спечелила повече от 100 млн. долара, като се очаква Джеймс Кордън да вземе голям дял от сделката.

