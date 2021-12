Iron Maiden с концерт в София през юли 2022 година

Още шест европейски града добавят Iron Maiden към своето турне „Legacy Of The Beast“ 2022.

В турнето се включва и концерт в Арена Армеец, София, на 13 юли 2022, а специални гости ще бъдат Lord Of The Lost, обяви в ефира на Z-Rock Стефан Еленков от Fest Team.

„Вярвам, че това, че сме част от турнето, показва колко е ангажирана групата с нас и колко високо ценят публиката ни“, допълни той.

Билетите за шоуто влизат в продажба на 6 декември след 10 часа на ticketstation.bg, на цени от 80 до 200 лв. Както винаги, ще има и ексклузивни предварителни продажби само за членовете на фен клуба на Iron Maiden.

Шоуто „Legacy Of The Beast“ получава изключително одобрение от фенове и медии като най-екстравагантното и зрелищно изпълнение в кариерата на бандата до момента, със сет лист с любими от десетилетия парчета и вече е гледано от над два милиона души по света. Освен някои от най-големите хитове на Iron Maiden, на концерта за пръв път ще прозвучат на живо парчета от последния студиен албум на групата – Senjutsu, който дебютира под #1 в България.

“Следващото лято най-сетне ще можем да направим голямото европейско турне „Legacy Of The Beast“, което трябваше да се случи през 2020 и се наложи да отложим два пъти! Щастливи сме, че успяхме да добавим още концерти в няколко страхотни източноевропейски страни, включително Украйна, където не сме свирили никога! Планираме някои промени в продукцията и сет листа, за да включим парчета от новия албум Senjutsu – така ще направим „Legacy Of The Beast“ 2022 дори още по-впечатляващ и грандиозен. Все пак, бъдете сигурни, че ще включим всички хитове и ключови елементи от първоначалния ни замисъл за турнето – легендарния Spitfire, огнехвъргачката, гигантския Икар и всичко останало! Разбира се, ще разтърсим ситуацията с един нов Senjutsu свят, в който Еди ще има сериозна конкуренция.“, споделя Rod Smallwood, мениджър на Iron Maiden.