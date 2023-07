Веско Ешкенази и Нина Николина на JAM ON THE RIVER 2023

Петото издание на Международния фестивал на музиката и изкуствата JAM ON THE RIVER, ще се проведе за поредна година на местността „Лъка“ в с. Дебнево, община Троян, от 18:00 ч. до 22:30 ч. на 4-ти и 5-ти август 2023.



JAM ON THE RIVER е различният фестивал, който посреща всяка година под звездите на Троянския Балкан, край ритмичния ромол на река Видима, множество "звездни" чуждестранни и родни музиканти. Фестивал, който не е просто "етно" или само "джаз", а е празник на истински красивата музика. Мястото, на което природата и изкуството на музиката създават магия.



„Провеждаме юбилейното си пето издание на JAM ON THE RIVER с визията и убеждението, че за високата класа музика не е нужна задължително концертна зала, стадион или обществена среда. Нашият фестивал предлага всяка година разнообразие от български и международни музиканти и входът винаги е свободен, защото вярваме, че всеки трябва да има достъп до високото изкуство и да почерпи от енергията на природата. Опитваме се, и мисля, че успяваме, да създадем една магична закваска от човешки талант и природна хармония“, каза Вероника Тодорова, основател на фестивала и участник в музикалната програма.

Освен вдъхновяваща музика гостите ще могат да се насладят на традиционни български ястия, месо и зеленчуци на скара, палачинки и гофрети, качествен сладолед, студена бира, безалкохолни напитки и още лакомства за малки и големи, които ще бъдат сервирани от професионалисти в български носии.

Предвидени са шатри и чадъри.



Освен на традиционните пейки, гостите ще могат да поседнат и на сламени бали и да се усетят натуралния дъх на вълшебната природа на Балкана.