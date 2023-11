Чуйте последната песен на Бийтълс

Нова песен на "Бийтълс" излезе преди броени часове благодарение на изкуствения интелект, съобщи АФП. Оригиналният запис е направен от Джон Ленън.

Песента "Now and Then" ще събере митичната четворка от Ливърпул 53 години след раздялата им.

Заради предварителните поръчки в онлайн магазина на групата виниловите плочи и касетите вече са изчерпани. "Това вероятно е последната песен на "Бийтълс", в която се чуваме всички. Истинска песен на "Бийтълс", каза 81-годишният Пол Маккартни в кратко видео, публикувано онлайн в сряда вечер.





"Now And Then" е последната песен на "Бийтълс", написана и изпята от Джон Ленън. Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар са работили по нея. Четири десетилетия по-късно Пол и Ринго са успели да я завършат.

Заглавието е измислено от Джон Ленън при записа на демоверсията през 70-те години в Ню Йорк. Музикантът е убит през 1980 г. През 1994 г. съпругата му Йоко Оно предоставя лентата на останалите членове на групата. Съществуващата технология не позволява гласът на Джон Ленън да звучи с необходимото качество, затова парчето остава в архива.

През 2021 г. режисьорът Питър Джаксън заснема документалната поредица "Get Back". Гласът на Ленън е зает от касета и разделен от звука на пианото с помощта на новите технологии. "Отново чухме гласа на Джон, чист като кристал", каза Пол Маккартни.

Към оригиналната демоверсия е добавен запис на електрическа и акустична китара, направен от Джордж Харисън през 1995 г. Харисън почина през 2001 г. Песента е завършена през миналата година в студио в Лос Анджелис с добавяне на барабани от Ринго Стар, пиано и баскитара от Пол Маккартни, както и гласовете на двамата живи бийтълси.

"Беше много вълнуващо. Сякаш Джон отново е сред нас", каза 83-годишният Ринго Стар.

През април 1970 г., шест месеца след излизането на албума "Abbey Road" и месец преди излизането на "Let it Be", групата обявява раздялата си. Десетте години заедно раждат 14 албума, почти 1 млрд. продадени плочи и множество филми.

Джон Ленън умира през 1980 г., а Джордж Харисън - през 2001 г. Независимо от тяхната смърт "бийтълманията" остава жива. Употребата на изкуствен интелект дава възможност желанието на феновете за събиране на групата да се сбъдне.

В интервю за Би Би Си през юни т.г. Маккартни разказа за работата по записа. "Работим по последната песен на "Бийтълс" - това е демоверсия на Джон. Няма нищо изкуствено или синтетично, всичко е истинско. Изчистили сме някои записи." Съществуването на демото е било предварително известно, а Пол Маккартни не е крил желанието си да даде нов живот на песента. По думите на Маккартни проектът не е бил завършен заради нежеланието на Джордж Харисън.

След "Now and Then" предстои преиздаването на "Червения албум" със записи от 1962-1966 г. и "Синия албум" със записи от 1967-1970 г. Датата, на която компилациите би трябвало да се появят, е 10 ноември.