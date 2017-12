Биткойн за начинаещи "миньори"! Как се стигна до тази лудост?

Когато биткойнът навлезе в общественото съзнание през 2013 г., той не би могъл да звучи по-секси: цифровата валута се използва за закупуване на всичко - от наркотици до тарталети. След това възбудата се премести към друг аспект на биткойна, който е по-малко секси: публични онлайн регистри.

За блокчейн - технологията, използвана за проверка и записване на трансакциите, които са в основата на биткойна, се счита, че има сериозната възможност да преформулира глобалната финансова система, а вероятно и други индустрии. Както биткойнът, така и неговата блокверига си спечелиха имитатори, както и привърженици, заедно с много критици, включително Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co, пише в свой анализ Bloomberg.

Как изглежда днес ситуацията

Цената на биткойна се покачи през 2017 г., когато се разрази дебатът дали кибервалутата, чиято обща стойност мина 200 млрд. долара, трябва да се счита за легитимен финансов актив. Той получи огромен тласък, когато CME Group Inc., най-големият борсов оператор в света, заяви, че планира да въведе фючърсни договори, обвързани с цифровата валута, до края на годината. Това би доближило биткойна до мейнстрийма, улеснявайки търговията, без клиентите да се притесняват от директното притежаване на биткойни. Това направи и Square Inc., след като позволи на някои потребители на приложението си Square Cash да го използват, за да купуват криптовалута.

Постепенно биткойнът започна да изглежда почти като традиционна валута в сравнение с новите криптовалути, чийто експлозивен растеж породи предупреждения от регулаторите по цялото земно кълбо.

Повече от 3,5 млрд. долара бяха набрани чрез първични предлагания на криптовалута (Initial Coin Offering, ICO) – новия блокчейн способ за набиране на средства, който наподобява класическото първично публично предлагане (IPO), до средата на ноември. Биткойн общността се събра през ноември, за да отхвърли предложената промяна на софтуера, която заплашваше с разцепление.

В същото време повече от 100 банки работят в рамките на консорциума R3, създаден, за да намери начини да използва блокверигата като децентрализирана книга за проследяване на паричните преводи и други трансакции. Австралийската фондова борса планира да започне да използва блоквериги за обработката на сделки с акции. Блокчейнът също така се тества от търговци на дребно, като Wal-Mart Stores Inc., за гарантиране на безопасността на храните, докато индустриите изследват какви предимства може да има технологията над традиционните бази данни.

Историята

Виртуалните валути не са нови - онлайн фентъзи игрите отдавна ги използват - но разработването на сигурна цифрова валута без централен емитент привлече вниманието. Загадъчните ръстове и спадове в цената на биткойна от раждането му помогнаха за изграждането на ранна репутация на валутата като инструмент за продажба на наркотици и пране на пари. Историята му включва и арести заради предполагаеми схеми на Понци. Лицето или хората, които са създали системата "биткойн" под псевдонима Сатоши Накамото, решиха проблема, централен за всяка валута - предотвратяване на фалшифицирането - и го направиха, без да разчитат на властта на дадено правителство.

Софтуерът също така разреши едно специфично препятствие за цифровите пари - как да се предотврати възможността потребителите да прекарват една и съща валутна единица два пъти. Идеята, която доведе до пробива, беше блокверига, публично видима, анонимна онлайн книга, която записва всяка отделна сделка. Поддържа се от мрежа от "миньори", чиито компютри извършват изчисленията, като валидират всяка трансакция, което предотвратява двойното похарчване. Миньорите печелят възнаграждение за новоиздадените биткойни. Темпът на създаване е ограничен и няма да бъдат издадени повече от 21 милиона.

От първия бум на биткойна има сериозен хор от критици, които наричат възникването му „балон“ и твърдят, че валутата няма вътрешна стойност. През септември Джейми Даймън от JPMorgan Chase & Co го нарече "измама". Но един месец по-късно неговият главен финансов директор последва конкурентите от Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc., изразявайки готовността си да работи с криптовалути.

Предприемачите в тази област казват, че съсредоточаването само върху цената на биткойна е късогледство, защото същинската му стойност е доказателството за концепцията за нов вид платежна система, която не зависи от трети страни, като правителства, големи банки или компании за кредитни карти.

Други твърдят, че привържениците на блокверигата са превъзбудени от нещо, което е просто нов вид база данни. Поддръжниците на етера, втората най-използвана дигитална валута, пък коментират, че блокчейнът зад етера прави много повече, отколкото този на биткойна, който позволява на потребителите да изпращат стойности от един човек на друг. Застъпниците му смятат, че това би могло да бъде универсално достъпна машина за управление на бизнеса, тъй като технологията позволява на хората да предприемат по-сложни действия по споделен и децентрализиран начин.

Едно е ясно - независимо дали биткойнът ще се окаже балон, или не, със сигурност ще влезе в учебниците по икономика и финанси.

