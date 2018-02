Осъдиха руски хакери, точили от 160 млн. кредитни карти

Окръжен съд в американския град Кемдън, щат Ню Джърси, осъди руски гражданин на 12 г. затвор заради ролята му в компютърна измама, разкрила номерата на над 160 млн. кредитни карти и причинила щети за стотици милиони долари, предаде Ройтерс.

37-годишният Владимир Дринкман бе арестуван в Холандия през юни 2012 г. и екстрадиран в САЩ през февруари 2015. Заедно с него бе арестуван и сънародникът му Дмитрий Смилянец, на 34 г., който получи присъда, равна на излежаното до момента в ареста време, и бе освободен още в залата на съда. И двамата се признаха за виновни, че са замислили и извършили хакерската измама.

Според обвинението двамата са замислили хакерския си план още през 2003 г., когато успели да инсталират "търсачи", които да ровят и да крадат данни от компютърни мрежи на финансови компании, разплащателни служби и търговци. Те "складирали" крадената информация в компютри и в удобен момент я продавали на парче, като вземали между 10 и 50 долара за номера на кредитни карти в зависимост от страната им на произход.

Измамната схема причинила на банки и компании за кредитни карти загуби за стотици милиони долари, като щетите само на три от засегнатите компании надхвърлят 300 млн., съобщиха прокурорите.

Двамата хакери успели да проникнат в сървърите на 16 компании, включително Nasdaq OMX Group Inc, 7-Eleven, френската Carrefour SA, JC Penney Co, JetBlue Airways Corp и Heartland Payment Systems Inc.

Преди да се вземе решение по делото на Дринкман, в залата на съда се състояха продължителни закрити заседания, без да се дава обяснение за какво се е говорило. Съдията Джером Симендъл каза само, че била обсъждана "конфиденциална информация", отнасяща се до делото", която може да повлияе на това какво да бъде наказанието на обвиняемия, предаде ТАСС.

След изтичането на присъдата Дринкман ще бъде под надзора на американските власти в продължение на 3 г., ако остане в САЩ. Засега не е ясно дали американската страна ще поиска той да бъде върнат в Русия.

На 13 април ще се състои друго заседание по делото, на което ще бъде определен размерът на компенсацията, която осъденият трябва да изплати. Съдията обаче констатира, че той "не е в състояние да плати глоба" в допълнение към възмездяването на щетата.

През април ще бъде решено и каква компенсация следва да изплати другият подсъдим - Смилянец, който също бе в залата и заяви, че "искрено и дълбоко се разкайва за постъпките си". Той добави, че е получил по престъпен начин около 5 млн. долара и изяви готовност да възстанови причинените щети. Смилянец изрази удовлетворение от решението на съда, нарече го справедливо, но не уточни дали ще остане в САЩ или ще се върне в Русия, като посочи, че "всичко е в ръцете на имиграционните власти".

ТАСС отбелязва, че преди прокуратурата е предвиждала значително по-строги присъди за двамата обвиняеми: затвор до 30 г. за Дринкман плюс глоба над 1 млн. долара, и 20 г. затвор за Смилянец. (БТА)