Китайският Alibaba наказва американските марки?

2018 г. изглеждаше като плодоносна година за бизнеса в Китай. Американска компания за облекло очакваше 20% скок в онлайн продажбите на платформата Tmall на Alibaba благодарение на огромния обхват на електронния комерсиален гигант.

Но ръководителите на тази компания скоро научиха, че това, което Alibaba дава, може да си го вземе бързо.

Компанията отказва да подпише договор за изключително сътрудничество с Alibaba и вместо това участва в голяма промоция за продажби с неговия конкурент JD.com Inc. Tmall я наказа, като предприема стъпки за намаляване на трафика към нейния магазин, съобщиха от компанията пред The Associated Press. Мениджърите поясняват, че рекламните банери са изчезнали от забележителни места в сайтовете на Tmall, компанията е блокирана от възможността за специални продажби, а продуктите вече не се появяват в най-добрите резултати от търсенето.

Известната американска марка твърди, че продажбите ѝ на Tmall са спаднали с 10-20% за година. Hidden Field

"Въз основа на продажбите ни трябваше да сме на видно място, но бяхме в дъното на страницата", казва директор на марката за електронна търговия, който е говорил пред агенцията само при условие, че ще остане анонимен поради страх от по-нататъшни ответни действия. „Това е явно манипулиране на трафика. Това е явно наказание“, казва той.

Докато администрацията на Тръмп настоява Китай да играе с правилата за справедлива търговия, компаниите започват по-тиха, но не по-малко важна борба за базиран на правилата достъп до онлайн пазара на стойност 610 млрд. долара.

Ръководители на пет големи потребителски марки заявиха пред AP, че след като са отказали да влизат в ексклузивни партньорства с Alibaba, трафикът към магазините им в Tmall е падал значително, влошавайки продажбите. Три от тях са американски компании с продажби за милиарди долари годишно, които разчитат на Китай за общия си растеж.

Alibaba Group Holding Ltd. отрича да е наказвала дружествата.

В изявление Alibaba пояснява, че преследването на изключителни сделки е обща практика в индустрията и нарече обвиненията "напълно неверни".

„Alibaba и Tmall провеждат бизнес в пълно съответствие с китайските закони", казва концернът. „Подобно на много платформи за електронна търговия ние имаме изключителни партньорства с някои от търговците на Tmall. Търговецът решава да избере такова споразумение поради привлекателните услуги и стойност, които Tmall носи за тях".

Ръководителите са говорили пред AP само при условие, че останат анонимни поради страх от репресии, но загрижеността им е отразена от група различни индустрии в САЩ, маркетингови консултанти и политици в Китай и самата JD.com.

В реч, посветена на киберпространството, през миналата седмица китайският президент Си Дзинпин каза, че гарантирането на свободна и честна онлайн конкуренция е регулаторен приоритет, като се позовава на необходимостта „да се култивира справедлива пазарна среда, да се укрепи защитата на интелектуалната собственост и да се противопостави на монопола и нелоялната конкуренция".

В продължилото няколко месеца разследване AP интервюира повече от 30 души и преразглежда два договора с Alibaba, които съдържат необявените по-рано клаузи за изключителност. AP установява, че платформите, които контролират достъпа до китайски онлайн потребители, притежават такава огромна мощ, че дори чуждестранните мултимилиардни компании могат да имат проблеми при отказ за сътрудничество.

"Настояваме властите бързо да разследват и да предприемат стъпки, за да гарантират премахването на такива практики от нарастващия китайски пазар", заяви Стивън Ламар, изпълнителен вицепрезидент на Американската асоциация за облекло и обувки, добавяйки, че членовете на неговата индустриална група са се оплакали от нелоялни конкурентни практики на Alibaba.

Продължението на материала вижте в Investor.bg