Година след ада: Мей и принц Уилям почетаха жертвите

Стотици хора се стекоха в катедралата на английския град Манчестър, за да участват в отбелязването на първата годишнина от самоубийствения атентат в залата Манчестър Арина след концерт на американската поп звезда Ариана Гранде, предаде БТА като цитира Би Би Си.

На церемонията, която не е свързана с определена религия, присъстват британската министър-председателка Тереза Мей и внукът на кралицата принц Уилям, предаде Франс прес.

В катедралата са близки на 22-ата загинали, десетки хора, които са били ранени и парамедици, отзовали се след атентата преди една година. Церемонията в храма се излъчва на огромен екран пред сградата.

На церемонията пръв говори най-високопоставеният свещеник в Манчестър - преподобният Роджърс Говъндър, който каза, че са се събрали хора с различна вяра и атеисти, за да почетат "онези, чиито живот беше погубен и онези, чиито живот беше променен завинаги".

Кратки изказвания направиха религиозни лидери, сред които хиндуист, равин, имам и сикх.

На церемонията пеят хорът на катедралата и младежки хор от Хале, който изпълни "Somewhere Over the Rainbow".

Церемонията ще бъде съпроводена от минута мълчание в цялата страна, най-вече в държавните учреждения.

Двадесет и двама зрители загинаха, а сто бяха ранени, когато Салман Абеди - 22-годишен британец от либийски произход, извърши самоубийствен атентат в края на концерта на американската поп певица Ариана Гранде. Точно преди година Абеди се самовзриви във фоайето на залата Манчестър Арина. Най-младата жертва - Сафи Русос, беше на 8 години.

"Нападението срещу невинни младежи, които се радваха докато безгрижно напускаха Манчестър Арина на 22 май 2017 г., беше проява на страхливо малодушие", заяви ръководителката на местната власт във в. "Манчестър ивнинг нюз".

Нападението "искаше да удари право в сърцето нашите ценности и нашия начин на живот в един от най-динамичните ни градове, за да сломи нашата решимост и да ни раздели. Това се провали".

"Видяхме голям облак от дим и светкавица, което ни накара да се разтреперим. Мислехме, че сградата ще се срине", разказа 50-годишният Дарън Бъкли, който е бил на концерта със сина си, но и двамата са останали невредими.

"Не мога да опиша сцените във фоайето. Беше като кошмар", разказа той пред Би Би Си. "Някои хора се движеха, други - не". Оттогава Дарън е умирал "200 пъти" в кошмарите си.

В края на отбелязването на годишнината днес, което може да се наблюдава на голям екран пред сградата, както и в Йорк, Ливърпул и Глазгоу в Шотландия, принц Уилям ще се срещне с почернените семейства.

"Това беше скандален акт, който докосна много млади хора тук", каза кметът лейбърист Анди Бърнам пред Би Би Си.

"По-силни сме отпреди, по-единни и има по-осезаемо чувство на общност, но зад това белезите са истински и са много дълбоки", уточни Бърнам. "Ние сме град, който се възстановява, но ни чака още дълъг път".

Тази вечер повече от 300 певци от местни хорове, сред които има и оцелели при атентата, ще бъдат на площад "Албърт", недалеч от концертната зала.

Те ще изпълнят песните One Last Time (Aриана Гранде), One Day Like This (Eлбоу), Never Forget (Tейк дат) и Don't Look Back in Anger (Oейзис) - наименованието на песен на легендарната група от Манчестър, превърнала се за местните хора в химн на съпротивата след атентата преди година.

Точно в 22.31 ч. местно време, когато Абеди активира бомбата, ще започнат да бият всички камбани в Манчестър.