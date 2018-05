Twitter брои българите в мрежата за руски тролове! Защо е така?

Преди седмица социалната мрежа обяви, че ще стане по-агресивна в преследването на тролове, което изглежда е довело до непредвидени последици, съдейки по случващото се в българската общност на Twitter, пише The Verge.

Все по-голям брой българи съобщават за техни блокирани акаунти, както и за скриване/триене на техни коментари, написани на кирилица, по други туитове.

Засега изглежда, че основната причина е споменаването на @YouTube или друг Twitter акаунт от такава величина в туит на кирилица. Има шанс и акаунт, който отговаря на такъв туит, без значение на какъв език, също да се окаже блокиран.

Защо се случва това? Най-правдоподобното обяснение е, че Twitter работи усилено по алгоритмите си, които да филтрират руски тролове и ботове, наблягайки върху разпознаването на кирилицата.

Но явно алгоритмите не са до край изпипани, за да предвидят, че още много други славянски страни, извън Русия, използват кирилицата. И че не всеки, пишещ на кирилица, е трол.

Хора с блокирани акаунти бързо успяват да ги отблокират, когато се свържат със социалната мрежа, но продължават да бъдат третирани като "дигитални аутсайдери", защото не могат да пишат коментари по други туитове или да пращат нотификации на други потребители, обяснява Влад Савов, който пише за The Verge от България.

И според един от критериите за безопасност на Twitter - има вероятност да се приеме, че даден потребител има "връзки" с руското правителство, ако "често пише на руски", т.е. на кирилица.

При търсенето на коментар от Twitter, отговорът е бил следният: "Разглеждаме този проблем и ще предприемем всички необходими стъпки за разрешаването му, като междувременно ще продължим да предприемаме действия за борба с зловредни мрежи и ботове".



Bulgarian Twitter users are apparently getting suspended for talking about YouTube in Cyrillic. Because Russian trolls and bots use the same alphabet. Could Twitter be so sloppy and crude in its bot control measures? Absolutely.

Respond here if you know someone affected.