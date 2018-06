Жена с нож във френски супермаркет: "Аллах акбар!"

Жена бе арестувана днес в курорта Сен Сир сюр Мер в Южна Франция, след като рани двама души с макетен нож на касата в местен супермаркет, крещейки "Аллах акбар!". Това съобщи за Франс прес прокурорът на Тулон Бернар Маршал, предаде агенцията, цитирана от "Труд".

"Купувач, ранен в гърдите, е настанен в болница, касиерката също е пострадала, но по-леко", уточни служителят, като потвърди данни на изданието "Нис матен".

