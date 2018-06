Храна на крак: Да сготвим здравословно за 5 минути

Храната е нещо, без което не можем да съществуваме. Много хора обаче не се замислят колко е важно да я подбират правилно. А възможно ли е да я превърнем от необходимост в наш съюзник и наслада?

"Най-важното е да готвиш с любов. Тогава всичко става по-хубаво. За мен храната е отправната точка и инструментът, но освен това тя има роля много отвъд чинията. Това е най-лесният фактор за обгрижване на здравето в дългосрочен план. Също така може да бъде използвана за култивиране на обща култура при децата, както и като механизъм за автотерапия или за хора, борещи се с нездравословни отношения с храната", сподели в студиото на "България сутрин" кулинарът и блогър София Йотова.

Тя е създател на блога foodieboulevard.com и организатор на практически работилници със семинарен характер. Посланик на инициативата на Джейми Оливър Food Revolution и сертифициран Eating Psychology Coach към The Institute for the Psychology of Eating в Колорадо, САЩ. Напълно наясно е с това какво трябва да включим и какво да изключим от менюто си, за да бъдем едновременно здрави и добре изглеждащи.

Пред Bulgaria ON AIR София Йотова каза, че за нея е много важно да започне деня с пълноценна закуска, в която да има баланс между протеини, мазнини и хубави въглехидрати.

"Този баланс може да се постигне чрез всякакви комбинации и точно поради тази причина можем буквално всеки ден да ядем нова версия здравословни палачинки. В някои например слагам яйца като източник на протеин, в дргуги семена чиа, в трети - извара", посочи още кулинарът.

София показа няколко разновидности на здравословни закуски, които можем да приготвим за около 5 минути и да хапнем на крак. Вижте ги!