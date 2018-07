Да убиеш жираф и да позираш с него! Американка разгневи света

Американка, която уби жираф в Африка, възмути света. В социалните мрежи тя публикува снимки, на които гордо позира с 18-годишен жираф, току-що убит от нея. Пояснява, че не става дума за застрашен вид животно и нейните действия всъщност ще помогнат на останалите животни, пише "Индипендънт".

37-годишната Тес Томпсън Тейли от Кентъки е убила жирафа на сафари в Южна Африка миналата година.

"Молитвите ми най-накрая бяха чути, тъй като днес се осъществи мечтата ми“, написа тогава Тес в Twitter. “Видях този рядък мъжки екземпляр черен жираф и го следих известно време. Веднага разбрах, че това е той! Беше на повече от 18 години и тежеше около 1800 кг. Бях благословена, че успях да извлека от него около 900 кг месо“, писа Тес.

В момента на публикуването й снимката е минала почти незабелязано, докато не беше публикувана в Twitter профила на Africa Digest.

"Бяла американска дивачка, която е частично неандерталка, е дошла в Африка и е убила много рядък черен жираф благодарение на глупостта на Южна Африка. Нейното име е Тес Томпсън Тейли. Молим, споделете", пишеше в поста.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz