Спасението продължава: Ивадиха пето момче от пещерата в Тайланд

Пето момче е изведено от пещерата Луанг в Тайланд днес, предаде Reuters, като цитира представител на кралските ВМС.

Преди това очевидци са видели спасители да изнасят човек на носилка от пещерата, в която са блокирани момчетата и техният треньор по футбол.

Спасителната операция за извеждане на момчетата от тайландския футболен отбор, блокирани в пещера повече от две седмици, беше подновена по-рано днес.

"Нивото на водата е ниско. Времето е хубаво. Екипировката е готова. Затова решихме днес да започнем по-рано от очакваното", каза ръководителят на спасителната операция Наронгсак Осатанакорн и добави: "Водолазите са същият екип - тайландци и чужденци, с няколко промени, защото някои от тях са твърде уморени".

В спасителната мисия участват 90 водолази - 40 тайландци и 50 чужденци, от които 19 австралийци. Бивш тайландски военноморски тюлен загина в петък, докато поставяше кислородни бутилки в пещерата, която е дълга 10 км.

Вторият етап от спасителната операция започна в 11:00 ч. местно време и ще отнеме няколко часа. Осем от момчтата заедно с треньора им все още се намират в пещерата. Операцията по извеждането им трябваше да бъде подновена само след смяна на кислородните бутилки по маршрута на тяхното придвижване, който минава частично под вода.



