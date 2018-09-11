Задържаха "почерпен шофьор", карал с 3% из Пловдив

Мъртвопиян шофьор спипаха полицаи от МВР-Пловдив.

Снощи към 21 часа в ж.к. "Тракия" униформените проверили 38-годишен шофьор, който бил във видимо неадекватно състояние.

Тестът с дрегер отчел главозамайващите 3 промила.

Час по-късно 22-годишен пловдивчанин бил отведен в полицията в Първомай, след като на ул. "Княз Борис" шофирал лек автомобил BMW под въздействието на наркотици.

Днес, след 1 часа, в Първо РПУ - Пловдив попаднал друг дрогиран водач, на 21 години, хванат на бул. "Македония" с лек автомобил "Honda".

Срещу тримата извършители са образувани бързи производства.