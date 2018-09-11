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Задържаха "почерпен шофьор", карал с 3% из Пловдив

Друг пък беше отведен в ареста, шофирал надрусан
Обновена: 11 сеп 2018 20:38 | 11 сеп 2018 20:31, Боряна Павлова
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Задържаха "почерпен шофьор", карал с 3% из Пловдив
Снимка: архив Булфото

Мъртвопиян шофьор спипаха полицаи от МВР-Пловдив.

Снощи към 21 часа в ж.к. "Тракия" униформените проверили 38-годишен шофьор, който бил във видимо неадекватно състояние.

Тестът с дрегер отчел главозамайващите 3 промила.

Час по-късно 22-годишен пловдивчанин бил отведен в полицията в Първомай, след като на ул. "Княз Борис" шофирал лек автомобил BMW под въздействието на наркотици.

Днес, след 1 часа, в Първо РПУ - Пловдив попаднал друг дрогиран водач, на 21 години, хванат на бул. "Македония" с лек автомобил "Honda".

Срещу тримата извършители са образувани бързи производства.

По публикацията работи: Боряна Павлова

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Напиши коментар Коментари
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Наблюдател преди 21 минути
Последно 3 процента или 3 промила? Вижте си заглавието. 3 процента е равно на 3 промила.
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Анонимен преди 28 минути
Пловдив трябва да бъде заграден с 6 метрова ограда и да има силно милитаризиран режим на влизане и излизане...
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Анонимен преди 33 минути
До Анонимен 3

Кои турци не пият? А? Я пак.
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Анонимен преди 35 минути
Продължавайте да крещите и да твърдите че някой друг ви е виновен. Абсолютни тъпове на пътя, некадърни шофьори с фалшиви шофьорски книжки и пияндета, които непременно трябва да се натряскат, преди да се качат зад волана. Не една бира - една капка няма да слагаш в уста, щом ще кормуваш.Истината е че хората тук нагло си мислят че всичко им е позволено, че всичко ще им се разминава, щом могат добре да крещят и да обвиняват някой друг или нещо друго.При това положение нищо не трябва да учудва никого
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Анонимен преди 36 минути
Как малка разлика,той с 3% е умрял :(
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Анонимен преди 40 минути
С 3 процента или с 3 нромила? Има малка разлика
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Анонимен преди 40 минути
тююю, то човек не може и една линия да дръпне .
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Анонимен преди 41 минути
Тия и двамата са за награда "Дарвин" но всъщнност ще получат замележка от съдъТ
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1 преди 41 минути
3 процента или 3 промила?
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Дачо преди 45 минути
Една бира е пил човека
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