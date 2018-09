От пистата – директно в морето: Инцидент със самолет край Микронезия

Самолет на националния превозвач на Папуа Нова Гвинея се приземи в лагуна след като пилотът не успя да кацне на пистата, а малко по-далеч от нея... в морето.

Инцидентът е станал край брега на тихоокеанската държава Микронезия.

The #ATSB and #NTSB are going to busy this long weekend with this Air Niugini 737

You definitely don't have much margin for error with this runway at Weno at the Chuuk Lagoon in the Federated States of Micronesia #airniugini #avgeek #airlines #PX73 pic.twitter.com/MS45AaHcQT