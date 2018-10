Търговско напрежение! Топ богаташите обедняват, загубили са $63 млрд.

Комбинираното нетно състояние на най-богатите 500 души на планетата се е понижило най-силно от шест месеца насам в четвъртък, показват данни на Bloomberg Billionaires Index.

Групата на богаташите е трябвало да се лиши от 1,2% от средствата си, или почти 63 млрд. долара, след като цените на акциите на производителите на луксозни стоки тръгнаха надолу заради търговските проблеми на Китай.

Причина стана и поевтиняването на американските книжа на фона на опасенията за нарастващата доходност по държавните ценни книжа.

Състоянието на най-богатия човек в Европа Бернар Арно се сви с около 3,5 млрд. долара, най-силно от всеки друг в индекса. Основателят на най-големия в света производител на луксозни стоки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE вече притежава 73,5 млрд. долара.

Собствениците на Chanel – братята Ален и Жерар Вертхаймер, са загубили 775 млн. долара, а Франсоа Пино, основателят на компанията собственик на Gucci Kering, се раздели с 1,6 млрд. долара.

Големите имена в технологичния сектор също не бяха пощадени.

Основателите на Amazon.com Inc. Джеф Безос, на Facebook Inc. Марк Зукърбърг, на Alphabet Inc. Лари Пейдж и Сергей Брин и на Microsoft Corp. Бил Гейтс загубиха 8,4 млрд. долара.

