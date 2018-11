Внимание! Фалшиви мейли от името на НАП, крадат данни

Националната агенция по приходите (НАП) отново предупреждава, че от нейно име се разпространяват фалшиви имейли, които целят да измамят потребителите.

Те са написани на английски език като информират получателите им, че имат право на възстановяване на суми.

Писмата приканват да се последва линк, за да се попълни формуляр за получаване на парите.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на "фишинг" атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация от интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и други.

Текстът на фалшивите електронни съобщения гласи:

"We are glad to inform you that you were entitled to a refund of 499 BGN.



Please fill out the form on our website to get your payment.



Important! Ensure that the bank account on page 2 of the bulletin (template 2001) that you have declared that you want to receive the overpayment is correctly filled in".