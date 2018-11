Да те насилят на 17 и после да ти развеят прашките в съда...

27-годишен мъж - невинен, след като беше обвинен в изнасилване на 17-годишно момиче в Ирландия.

Делото се състояло на 6 ноември. Обвиняемият през цялото време поддържал версията, че сексуалният контакт между него и 17-годишното момиче е бил взаимен. Скандалът, обаче, не е само в оправдаването на обвиняемия.

Съдебният процес предизвика истинско възмущение в обществото, след като адвокатът на защитата размаха бельо с думите: "Вижте какво е носила онази вечер – прашки с дантела! Това бельо не доказва ли всъщност голямата вероятност, че момичето е било привлечено физически от моя клиент?"

Започва вълна от подкрепа на десетки жени в социалните мрежи, които твърдят, че жертвата на 27-годишния насилник е била обвинена несправедливо. Много ирландки започват да публикуват своето собствено бельо с хаштаг #ThisIaNotConsent.

"Трябваше отдавна да сме пораснали, да сме превъзмогнали архаичното схващане, че жертвата е виновна, ако е била изнасилена", пишат потребители в подкрепа на момичето.

В знак на подкрепа и солидарност политикът Рут Копингер извадила от ръкава си синьо дантелено бельо в ирландския парламент: "Може би изглежда доста срамно да показвам прашки тук... Как си мислите, че се е почувствала жертва на изнасилване, ако нейните гащи се развяват в съда?"

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR