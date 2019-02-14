Депутат ще свири на Черно море и ЦСКА

|
Снимка: Булфото
Станаха ясни съдийските назначения за 21-вия кръг в Първа лига, с който се подновява първенството след зимната пауза. Двубоят Черно море – ЦСКА бе поверен на Стефан Апостолов. Както е известно, Апостолов в момента е депутат от ГЕРБ.
Домакинството на Левски срещу Локо Пд ще ръководи Драгомир Драганов.
Съдийски назначения 21-ви кръг Първа лига
15 Фев 2019 г. Петък 17:30 ч.
Верея - Лудогорец, Николай Йорданов Колев, Мартин Емилов Венев и Димитър Русенов Русев
16 Фев 2019 г. Събота
12:30 ч. Ботев Враца - Витоша, Ивайло Иванов Стоянов, Дениз Пиринов Соколов и Димитър Божидаров Стоилов
15:00 ч. Черно море - ЦСКА, Стефан Апостолов Апостолов, Мирослав Максимов Иванов и Младен Маринчев Маринов
17:30 ч. Ботев - Славия, Георги Димитров Давидов, Веселин Мишев Добриянов и Георги Любомиров Минев
17 Фев 2019 г. Неделя
12:30 ч. Етър - Дунав, Станислав Георгиев Тодоров, Александър Ангелов Атанасов и Мартин Иванов Димитров
15:00 ч. Септември - Берое, Валентин Станчев Железов, Иво Николаев Колев и Станимир Илков Илков
17:30 ч. Левски - Локомотив Пловдив, Драгомир Димитров Драганов, Димо Дамянов Вълчев и Красимир Атанасов Атанасов