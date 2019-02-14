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Депутат ще свири на Черно море и ЦСКА

Стефан Апостолов бе избран за главен съдия на мача на "Тича"
14 фев 2019 16:22, Красимир Ангелов
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Депутат ще свири на Черно море и ЦСКА
Снимка: Булфото

Станаха ясни съдийските назначения за 21-вия кръг в Първа лига, с който се подновява първенството след зимната пауза. Двубоят Черно море – ЦСКА бе поверен на Стефан Апостолов. Както е известно, Апостолов в момента е депутат от ГЕРБ.

Домакинството на Левски срещу Локо Пд ще ръководи Драгомир Драганов.

Съдийски назначения 21-ви кръг Първа лига

15 Фев 2019 г. Петък 17:30 ч.

Верея - Лудогорец, Николай Йорданов Колев, Мартин Емилов Венев и Димитър Русенов Русев

16 Фев 2019 г. Събота

12:30 ч. Ботев Враца - Витоша, Ивайло Иванов Стоянов, Дениз Пиринов Соколов и Димитър Божидаров Стоилов

15:00 ч. Черно море - ЦСКА, Стефан Апостолов Апостолов, Мирослав Максимов Иванов и Младен Маринчев Маринов

17:30 ч. Ботев - Славия, Георги Димитров Давидов, Веселин Мишев Добриянов и Георги Любомиров Минев

17 Фев 2019 г. Неделя

12:30 ч. Етър - Дунав, Станислав Георгиев Тодоров, Александър Ангелов Атанасов и Мартин Иванов Димитров

15:00 ч. Септември - Берое, Валентин Станчев Железов, Иво Николаев Колев и Станимир Илков Илков

17:30 ч. Левски - Локомотив Пловдив, Драгомир Димитров Драганов, Димо Дамянов Вълчев и Красимир Атанасов Атанасов

Всички новини преди старта на Първа лига четете в Gol.bg

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 24 минути
Съдията, съдията, съдията гербераст!
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Анонимен преди 1 час
22.03 21:45 България - Черна гора
25.03 21:45 Косово - България
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ъ преди 1 час
Този депутат от ГЕРБ няма да бъде обективен. Пък и не е от най-умните.
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Анонимен преди 1 час
Не какъв да е депутат, а сричащият депутат...
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Анонимен преди 1 час
По принцип Литекс играе трудно във Варна!
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Do грешка преди 2 часа
Бегай в Сливен и помагай на ветъра.
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грешка преди 2 часа
Ч.Море-Литекс
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