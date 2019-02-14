Депутат ще свири на Черно море и ЦСКА

Станаха ясни съдийските назначения за 21-вия кръг в Първа лига, с който се подновява първенството след зимната пауза. Двубоят Черно море – ЦСКА бе поверен на Стефан Апостолов. Както е известно, Апостолов в момента е депутат от ГЕРБ.

Домакинството на Левски срещу Локо Пд ще ръководи Драгомир Драганов.

Съдийски назначения 21-ви кръг Първа лига

15 Фев 2019 г. Петък 17:30 ч.

Верея - Лудогорец, Николай Йорданов Колев, Мартин Емилов Венев и Димитър Русенов Русев

16 Фев 2019 г. Събота

12:30 ч. Ботев Враца - Витоша, Ивайло Иванов Стоянов, Дениз Пиринов Соколов и Димитър Божидаров Стоилов

15:00 ч. Черно море - ЦСКА, Стефан Апостолов Апостолов, Мирослав Максимов Иванов и Младен Маринчев Маринов

17:30 ч. Ботев - Славия, Георги Димитров Давидов, Веселин Мишев Добриянов и Георги Любомиров Минев



17 Фев 2019 г. Неделя

12:30 ч. Етър - Дунав, Станислав Георгиев Тодоров, Александър Ангелов Атанасов и Мартин Иванов Димитров

15:00 ч. Септември - Берое, Валентин Станчев Железов, Иво Николаев Колев и Станимир Илков Илков

17:30 ч. Левски - Локомотив Пловдив, Драгомир Димитров Драганов, Димо Дамянов Вълчев и Красимир Атанасов Атанасов

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