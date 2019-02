Избягали от Северна Корея, озовали се в нов ад – завод в Полша

"Според холандските закони, извличането на печалба чрез експлоатация на работна ръка е престъпление", казва Барбара ван Страатен. Тя е адвокат на севернокореец, който е работил в корабостроителница в Полша. Той обвинява холандска фирма, че се е възползвала от експлоатацията, на която е бил подложен той в полската корабостроителница и е завел дело срещу нея. Холандското законодателство предвижда в случая затвор до 18 години и глоба от 83 000 евро.

По 12 часа на ден в ужасни условия

Севернокореецът е бил изпратен да работи в Полша от режима в Пхенян - подобно на много други свои сънародници. Той твърди, че в Европа е бил превърнат в роб. Бил принуждаван да се труди по 12 часа на ден в ужасни условия. Работил в полската корабостроителна фирма Crist. През 2009 година тя е получила финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 37 милиона евро, пише Deutsche Welle.

За първи път тази компания попадна в светлината на прожекторите през 2014 година, когато по време на работа в същата корабостроителница почина заварчик от Северна Корея. Един ден, докато заварявал, работното му облекло се подпалило и той изгорял жив. Властите тогава установиха, че той е носел запалимо работно облекло, предоставено му от полската посредническа фирма Armex, чрез която е бил нает на работа. До осъдителна присъда обаче така и не се стигна, тъй като според документите на работника той бил самонаето лице и поради тази причина за него не се отнасяло полското трудово законодателство.

Според съдебния онлайн регистър в Полша, от миналата година посредническата фирма Armex се намира в процедура по фалит. Говорител на Crist е заявил за ДВ, че от лятото на 2016 година неговата компания е преустановила сътрудничеството си с Armex.

Според адвокатката Барбара ван Страатен, Северна Корея не е страна в този трудов спор. Защитничката на севернокорейския работник посочва, че той се надява най-малкото на парично обезщетение.



Мъката на севернокорейските работници

В доклад на Leiden Asia Centre, озаглавен "Роби на системата", се посочва, че три севернокорейски фирми набират евтина работна ръка за две полски посреднически компании. Едната от тях е въпросната Armex. В предишен доклад на организацията от 2016 се казва, че много от работниците биват набирани и предлагани на Armex от севернокорейската фирма Korea Rungrado Trading Company, близка до управляващата в страната Работническа партия. През 2016 компанията попадна в американския списък на фирмите с наложени санкции заради това, че тя финансира севернокорейското министерство, отговарящо за ядрената програма на страната.

Хиляди севернокорейци работят в чужбина и така осигуряват на Пхенян тъй необходимата му твърда валута. За режима това е важен източник на финансиране, особено на фона на наложените на страната международни санкции заради ядрената ѝ програма. По данни на ООН, Северна Корея прибира годишно по над 2 милиарда долара от своите работници в чужбина. Много от тях работяат в полски корабостроителници, в строителния сектор или в земеделието и изпращат до 90 процента от заплатите си в родината, по данни на правозащитната организация European Alliance for Human Right in North Korea.