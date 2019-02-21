Пловдивски съдия ще свири Левски - ЦСКА

Пловдивският съдия Владимир Вълков ще свири дербито между Левски и ЦСКА в неделя, съобщи официалният сайт на БФС. Негови асистенти ще бъдат Мартин Маргаритов и Йордан Петров, а четвърти Ивайло Стоянов.

Другият по-интересен мач в Първа лига този уикенд Черно море - Лудогорец е поверен на Никола Попов.

Ето всички съдийски назначения за кръга в Първа лига:

23 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия (София)

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Николай Валентинов Малджански

23 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

23 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Ботев (Пловдив)- ФК Верея (Стара Загора)

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

24 Фев 2019 г. Неделя 13:00 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



24 Фев 2019 г. Неделя 15:45 ч.

ФК Етър - ПФК Локомотив (Пловдив)

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Георги Милков Гинчев



24 Фев 2019 г. Неделя 18:00 ч.

ПФК Берое - ОФК Дунав 2010

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Петър Григоров Григоров

25 Фев 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Септември - ФК Витоша (Бистрица)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

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