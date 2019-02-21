Пловдивски съдия ще свири Левски - ЦСКА

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Снимка: Булфото
Пловдивският съдия Владимир Вълков ще свири дербито между Левски и ЦСКА в неделя, съобщи официалният сайт на БФС. Негови асистенти ще бъдат Мартин Маргаритов и Йордан Петров, а четвърти Ивайло Стоянов.
Другият по-интересен мач в Първа лига този уикенд Черно море - Лудогорец е поверен на Никола Попов.
Ето всички съдийски назначения за кръга в Първа лига:
23 Фев 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия (София)
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
23 Фев 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
23 Фев 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев (Пловдив)- ФК Верея (Стара Загора)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
24 Фев 2019 г. Неделя 13:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
24 Фев 2019 г. Неделя 15:45 ч.
ФК Етър - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
24 Фев 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК Берое - ОФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
25 Фев 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Септември - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев