Индустрията за спортни дрехи в последните няколко години се разрастна в пъти. Обикновеният анцунг отдавна е в историята, производителите вече разработват дрехи за всеки спорт и всички интереси.

Именно това постави френска верига за спортно облекло в центъра на нов скандал, а именно - продажбата на спортен хиджаб във Франция. Публичното недоволство принуди веригата да спре продажбата на спорния спортен продукт.

Хиджабът за тичане първоначално е бил пуснат на пазара в Мароко.

Ръководството на магазина обаче обяви, че спортния хиджаб няма да бъде продаван във Франция след "вълната от обиди" и "безпрецедентни заплахи", пише BBC.

Френски политици заявиха, че "хиджабът за тичане" е в разрез със светските ценности на страната и някои законодатели призоваха за бойкот на марката.

"Взехме решението да не предлагаме този продукт във Франция засега", обяви говорителят на Декатлон Ксавие Ривоар пред радио "RTL".

По-рано той заяви пред "Франс прес", че идеята на компанията е била да "направи спорта достъпен за всички жени по света".

Предвидено е било обикновеният хиджаб, направен от дишащи материали, да бъде пуснат за продажба в 49 страни по света. Спортния хиджаб покрива само косата, не и лицето.

Компанията заяви, че е получила над 500 обаждания и имейли с оплаквания за "хиджаба за тичане", а някои от служителите в магазините били обиждани и заплашвани с физическа саморазправа.

Notre service client a reçu plus de 500 appels et mails depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été insultées et menacées, parfois physiquement.

Pour vous donner une idée, voici le type de messages qu’on reçoit : pic.twitter.com/4ZjkRlgm2U