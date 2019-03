Подозрителен пакет евакуира спешно университета в Глазгоу

Спешна евакуация се наложи на няколко сгради в университета в Глазгоу, докато полицията провери подозрителен пакет, предаде ДПА.

Полицията евакуира няколко сгради в основния кампус, след като съмнителния пакет беше открит в пощенския салон на учебното заведение, съобщи в Twitter шотландския университет.

UPDATE: As a precautionary measure, police have advised the evacuated buildings should remain closed for the remainder of the day. As such, classes in these buildings have been cancelled for the rest of the day. The updated list of affected buildings are in the following tweet ⬇️