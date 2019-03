Хем боли, хем сърби: Тестът "Орбан" за ЕНП

Всъщност, въпросът е ясен: за човек като унгарския премиер Виктор Орбан, защитник на „нелибералната демокрация", който ограничава гражданските свободи, независимото правосъдие, медиите и свободата на изразяването, който нарича бежанците „мюсюлмански нашественици“, който се придържа към антисемитските теории за конспирацията, който води кампания срещу Европейския съюз и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и който обиди колегите си като „полезни идиоти“... за този човек не би трябвало да има повече място на семейната маса. И то отдавна.

Но нещата не са толкова прости.

В сряда следобед ръководството на Европейската народна партия (ЕНП) ще се срещне в Брюксел. В дневния ред е включено и възможното изключване на дясната партия "Фидес" на Орбан от ЕНП. 13 партии членки са подали искане за това. Дали в крайна сметка ще има мнозинство за изключването? Дали изобщо ще се гласува предложението? Всички опции са възможни. Не на последно място, защото двете германски партии Християнсоциалният съюз и Християндемократическият съюз не се осмеляват да поискат развода.

"To those empire builders who want to spread their shadow across Central Europe, we would say: you must always count on a strong Polish-Hungarian bond." pic.twitter.com/Kk7dynAvc7