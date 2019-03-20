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Удар за България! Десподов аут за Черна гора и Косово

Нападателят не е възстановен от контузията си
20 мар 2019 11:45, Красимир Ангелов
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Удар за България! Десподов аут за Черна гора и Косово
Снимка: Булфото

Кирил Десподов бе освободен от лагера на мъжкия национален отбор за европейските квалификации с Черна гора и Косово.

Нападателят не е възстановен от травма, получена в клубния му тим Каляри. На негово място няма да бъде викан заместник.

Toва е голям удар за селекционера Петър Хубчев, който разчиташе Футболист №1 за България за миналата година да играе водеща роля в тима за предстоящите срещи.

Националите ни ще посрещнат първия си съперник със следната група от 23-ма футболисти:

Николай Михайлов, Пламен Илиев, Димитър Евтимов, Николай Бодуров, Валентин Антов, Васил Божиков, Камен Хаджиев, Страхил Попов, Антон Недялков, Петър Занев, Радослав Кирилов, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Симеон Славчев, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Антонио Вутов, Николай Димитров, Галин Иванов, Мартин Минчев, Радослав Василев, Ивелин Попов, Спас Делев.

Всички новини около лагера на националите ни четете в Gol.bg

 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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1 преди 1 минута
"голяма " трагедия сполетя националния ни отбор,ромчето десподов,нямало да играе,пътя за европейското,вече е затворен за българския отбор.
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Пената от Мировяне преди 13 минути
Продадохме още едно куцо конче ! Игра в,,Каляри,, 15 минути за 3 месеца и е аут...
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Анонимен преди 17 минути
Да викнат Бойко борисов
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Анонимен преди 17 минути
Черна гора също са без основни футболисти.
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