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След бой в Загражден: Младеж загуби зрението си

Възникнал скандал между две младежки компании
1 апр 2019 19:52, Василия Пейчева
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След бой в Загражден: Младеж загуби зрението си
Снимка: pixabay.com

23-годишен мъж е загубил зрението си след сбиване в плевенското село Загражден, съобщиха от МВР.

Служители на РУ-Гулянци работят по установяването на обстоятелствата около възникналия скандал между две младежки компании, последван от сбиване.

Сигналът за инцидента е подаден в ранните часове на вчерашния ден.

От побоя е пострадал 23-годишен местен жител, който е загубил зрението си.

Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай и екип на РУ Гулянци. Уведомен е прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

По публикацията работи: Василия Пейчева

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 12 секунди
Селото си е населено с БГ-та . И тоива са особенностите на БГ етноса .
БГ-тата са нъжаги , простов истанбулската конвенция !
Всички проблеми се решават с насилие , а тези които не могат - трябва повече насилие .
Така е казал др. Сталин !
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Анонимен преди 15 минути
Пак индийскотурски драми
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Анонимен преди 28 минути
Всеки един удар по главата може да доведе до отлепяне на ретината, и за това е изключително опасен! Действително трябва да ги съдят като за убийство, защото замислете се какъв кошмар е да останеш без зрение - това е все да си мъртъв, но много по-лошо, защото като си мъртъв не усещаш нищо, а така теглиш цял живот!
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Коце кмета преди 31 минути
Има ли шведска връзка в случая? Че вече по селата навсякъде е пълно с тях.
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от плевенско преди 33 минути
Селото е ЗАГРАЖДЕН и е близо до р. Дунав, на 15-20км от гр. Гулянци
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Totenkopf преди 47 минути
Селтаците тъпите овчари, отново са се развихрили и това си е сериозна работа след побой да загубиш зрението, кой знае с какво са му ръчнали очите или е получил вътрешно черепна травма в зоната, която отговаря за зрението.Това си е убийство, човек да го направят сляп. Така трябва да ги съдят все едно са убили човек!
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Анонимен преди 50 минути
Banana republic for Sale
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Анонимен преди 51 минути
Българска работа
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Анонимен преди 52 минути
До Аnimal Planet

Наистина ли си толкова ограничен
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Анонимен преди 58 минути
Селото се казва Огражден, а не Загражден.
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Аnimal Planet преди 59 минути
Как точно го е загубил?
Да не са му изболи очите?
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