След бой в Загражден: Младеж загуби зрението си

23-годишен мъж е загубил зрението си след сбиване в плевенското село Загражден, съобщиха от МВР.



Служители на РУ-Гулянци работят по установяването на обстоятелствата около възникналия скандал между две младежки компании, последван от сбиване.



Сигналът за инцидента е подаден в ранните часове на вчерашния ден.



От побоя е пострадал 23-годишен местен жител, който е загубил зрението си.



Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай и екип на РУ Гулянци. Уведомен е прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.