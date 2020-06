Google реже достъпа на Huawei до Android

Дъщерната на Alphabet Inc. американска компания Google е преустановила някои от бизнес отношенията си с китайската Huawei Technologies Co., съобщава Ройтерс, цитирайки източник, близък до темата, който е пожелал да не бъде идентифициран.

Google вече няма да осъществява бизнеси с Huawei, които изискват прехвърляне на хардуерни и софтуерни продукти, с изключение на тези, покрити от лицензи с отворен код, твърди Ройтерс. Google ще прекрати предоставянето на техническа поддръжка и сътрудничество за услугите на Android и Google.

Следващата версия на смартфоните Huawei извън Китай ще загуби достъпа си до популярни приложения и услуги, включително Google Play Store и приложението Gmail.

Администрацията на Тръмп включи в петък най-голямата китайска технологична компания в черния списък, след като я обвинява в подпомагане на Пекин в шпионаж и заплаши да прекъсне достъпа ѝ до софтуера и чиповете на САЩ, от които се нуждае, за да създава смартфони и мрежови устройства.

Huawei ще продължи да има достъп до версията на операционната система Android, достъпна чрез лиценза с отворен код, известен като Android Open Source Project (AOSP), който е достъпен безплатно за всеки, който желае да го използва. В света има около 2,5 милиарда активни Android устройства, твърди Google.

Въпреки това Google ще спре да предоставя на Huawei достъп, техническа поддръжка и сътрудничество, включващи нейните собствени приложения и услуги, каза източникът на Ройтерс.

Huawei заяви от своя страна, че е прекарала последните няколко години в подготовката на план за непредвидени обстоятелства, като разработва своя собствена технология в случай, че бъде блокирана от използването на Android. Част от тази технология вече се използва в продукти, продавани в Китай, съобщиха от компанията.

В интервю за Ройтерс през март Ерик Сю, ротационен председател на Huawei, отбеляза предизвикателството в очакване на ответни действия от страна на американските компании. "Без значение какво се случва, общността на Android няма законно право да блокира достъпа на някоя компания до лиценза си с отворен код", каза той.

Популярните приложения на Google, като Gmail, YouTube и браузъра Chrome, които са достъпни чрез Google Play Store, ще изчезнат от бъдещите устройства на Huawei, тъй като тези услуги не са обхванати от лиценза с отворен код и изискват търговско споразумение с Google.

Но потребителите на съществуващи устройства на Huawei, които имат достъп до Google Play Store, все още ще могат да изтеглят актуализации на приложения, предоставени от Google. Приложения като Gmail се актуализират чрез магазина, за разлика от актуализациите на операционната система, като обикновено се обработват от производители на телефони и телекомуникационни оператори, които влизането на концерна в черният списък може да повлияе на това, казва източникът на Ройтерс.

Очаква се въздействието да бъде минимално на китайския пазар. Повечето мобилни приложения на Google са забранени в Китай, където се предлагат алтернативи от местни конкуренти като Tencent и Baidu.

Европейският бизнес на Huawei, вторият по големина пазар, може да бъде засегнат, тъй като Huawei лицензира тези услуги от Google в Европа.

„Притежаването на тези приложения е от решаващо значение за способността на производителите на смартфони да останат конкурентоспособни в региони като Европа“, казва Джеф Блабер, вицепрезидент на компанията за пазарни анализи CCS Insight.

Главният изпълнителен директор и основател на Huawei Рен Дзенфей заяви, че очаква ограниченията на САЩ да не навредят на растежа на компанията му, съобщи Nikkei.

Също в петък говорител на Huawei заяви, че адвокатите на концерна в момента обследват последиците, които компанията ще понесе от вкарването си в черния списък. Според представители на властта в САЩ решението може да затрудни, а и да направи невъзможно за Huawei, която е най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света, да продава част от продуктите си заради своята зависимост от американски доставчици. Решението ще влезе в сила в следващите дни.

Редица производители на чипове, включително Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc и Broadcom Inc, са заявили на служителите си, че няма да доставят критичен софтуер и компоненти на Huawei до по-нататъшно нареждане, съобщи междувременно Bloomberg късно в неделя, цитирайки хора, запознати с въпроса.

Ходът, който бе очакван, може да блокира най-големия доставчик на мрежово оборудване в света и втори по големина доставчик на смартфони. Блокирането на Huawei от продажбите на критични компоненти също би могло да наруши бизнеса на американските гиганти на пазара на чипове, като Micron Technology Inc., и да забави внедряването на критичните 5G безжични мрежи по света - включително в Китай. Това на свой ред може да навреди на американските компании, които все повече разчитат на втората по големина икономика в света за растеж.

Ако бъде изпълнен изцяло, актът на администрацията на Тръмп би могъл да предизвика ефекти в целия свят. Intel е основният доставчик на сървърни чипове за китайската компания, Qualcomm предоставя процесори и модеми за много от неговите смартфони, Xilinx продава програмируеми чипове, използвани в мрежите, а Broadcom е доставчик на комутационни чипове, друг ключов компонент в някои видове мрежови устройства.

Huawei е силно зависима от американските полупроводникови продукти и ще бъде сериозно осакатена без доставката на ключови компоненти от САЩ“, казва Райън Конц, анализатор от Rosenblatt Securities Inc.

„Забраната от САЩ може да накара Китай да забави изграждането на 5G мрежата си, докато забраната не бъде оттеглена, което ще повлияе на много доставчици на глобални компоненти", казва той.

Налагането на забраната разтърси акциите на азиатските компании от веригата на доставки в понеделник. Sunny Optical Technology Group Co. отново беше най-зле представящият се компонент в индекса Hang Seng в Хонконг, докато Luxshare Precision Industry Co. се срина с до 9,8% в Шънджън.

Huawei , която е най-големият производител на телекомуникационни съоръжения в света, се готви за забраната поне от средата на 2018 г., като събира компоненти, докато проектира собствени чипове, става ясно от друг материал на Bloomberg от петък.

Всичко по темата четете в Investor.bg!